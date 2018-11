La segona vida de Refree a Nova York

Toca tantes tecles diferents, Raül Fernández, Refree, que ha treballat amb gent tan diversa i de tants contrastos com Rosalía, Sílvia Pérez Cruz, Isaki Lacuesta o Albert Pla. Actualment el trobem a Nova York, una ciutat on, com diu ell, té “una vida artística paral·lela i una altra família musical”, a més de la de Barcelona. Havia fet tantes vegades el trajecte de vuit hores per creuar l’Atlàntic durant els últims tres anys, que finalment s’hi ha quedat una temporada per fer-hi coincidir tres projectes: un disc a duo amb el guitarrista de Sonic Youth, Lee Ranaldo, a qui anteriorment ja havia produït un parell d’àlbums; una col·laboració en el nou disc de l’artista canadenca Austra, i la producció del nou disc d’Amaia. “Ha estat un fenomen televisiu tan salvatge i ha connectat amb tanta gent més enllà del que és estrictament musical -explica-, que es feia complicat treballar aquí”. Veu que pretén “ser una artista de veritat, i no pas una artista que vol viure durant uns anys de la fama que li ha donat OT ”. També se sent ben orgullós de l’èxit de Rosalía, amb qui va fer el disc Los Ángeles (2017), i li reconeix el mèrit de mesclar les músiques urbanes i l’electrònica de la seva generació amb el flamenc. Res d’apropiacionisme, diu: “La cultura és posar sorra sobre la muntanya que ja hi ha”.

Refree arriba a L’Auditori amb una proposta que parteix de la banda sonora que va fer per a la pel·lícula d’Isaki Lacuesta Entre dos aguas, que al desembre es publicarà en un disc amb el títol La otra mitad, a través del segell anglès Glitterbeat, que espera que li obri portes internacionalment. En aquest concert vol ensenyar una part d’ell que encara no havia mostrat: la seva faceta més experimental. Encara no sap ni amb quina de les guitarres tocarà o si ho farà amb el piano, però sí que té clar que hi haurà pocs moments de silenci i que en alguns instants l’acompanyaran a l’escenari Rocío Márquez i Niño de Elche.