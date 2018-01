La segona joventut de Julio Bustamante

A finals dels anys 90, si posaves Radio 3 a la mitjanit era normal escoltar Juan de Pablos i les seves introduccions passionals de Cargo de mí i d’ Hablando de Van Morrison. Dues cançons amb les quals molts vam descobrir Julio Bustamante i que, sense voler-ho, ens explicaven la doble naturalesa del cantautor valencià: la del pop sentimental i de guitarres preciosistes i la de la càrrega compromesa i el folk mediterrani. Juntament amb Miguel Ángel Villanueva (Los Auténticos, Los Brujos), Bustamante és un dels pals de paller del pop-rock de culte del País Valencià, que, amb gairebé quaranta anys de carrera, ha creat un cançoner valuosíssim que s’emmiralla en els Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán del seminal Señora azul (1974), àlbum referencial del pop d’autor estatal dels setanta, i també en l’esperit dels primers discos de Neil Young i Jonathan Richman.

Lluny de queixar-se de no haver rebut el reconeixement popular o de viure de rendes, Julio Bustamante, que fa servir el castellà i el valencià en les seves composicions i que es pren com un ofici artesà això de ser cantautor, viu actualment una segona joventut creativa que ha brillat de forma especial durant els últims deu anys. La seva associació amb músics més joves admiradors de la seva obra ha donat com a resultat una sèrie de treballs que l’han portat a girar per la Península amb assiduïtat. El 2009 es va associar amb el grup indieCiudadano, sota el nom de Maderita, per donar forma a Vivir para creer, un tractat de folk íntim i lluminós. I al seu últim disc d’estudi, La misión del copiloto, es torna a reunir amb artistes d’altres generacions en una mena de disc col·laboratiu en què participen, entre d’altres, Nacho Vegas, Clara Viñals i Maria Rodés, que respira frescor, senzillesa i veritat. Bustamente, a prop ja de la setantena però en essència un nen gran, repassarà el seu cançoner de pop i de folk al Sidecar acompanyat del seu grup actual, Lavanda.