La realitat virtual de Ljubliana & the Seawolf

Un home plantat enmig d’un camp d’Osona, construccions circulars amagades al bosc, persones alienades amb ulleres de realitat virtual i Pol Batlle cantant des de l’interior d’una vagina. És l’univers surrealista que ha dibuixat Ljubliana & the Seawolf per al seu nou EP, Shit døpe (2018), publicat per Bankrobber. Quatre cançons acompanyades per quatre vídeos que units conformen un mateix curtmetratge al voltant del significat de ser un individu en la societat contemporània. “El do it yourself està a l’ordre del dia, però quan llegeixes una mica t’adones que, lluny que tot siguin avantatges, com t’ho pinten, realment és al revés, t’estan explotant. No hi ha pitjor enemic que ser el teu propi cap. No hi ha ningú més exigent que tu mateix”, explica Batlle, vocalista de Ljubliana & the Seawolf.

La faula musical i visual d’aquest grup de rock alternatiu català autodefinit com a “vogue postapocalíptic” és “una crítica al que hem estat vivint com a individus”. I no només com a testimonis d’una societat “refugiada en mons ficticis i virtuals”, sinó també pel que fa als rols que ens ha repartit. “M’enfoto del masclisme -exclama-. En aquest curt hem jugat a canviar el rol de gènere, a treure a la llum coses que normalment estan amagades, com un tio que es vesteix de tia i que demà també pot ser el teu heroi, no només en Son Goku, que està fort i té la tita grossa”.

Shit døpe és el primer treball que el grup ha produït en un estudi. Però a l’EP no només han depurat l’aspecte musical, sinó també tot allò que l’envolta: “La simbologia és importantíssima. Ja sigui la manera de parlar, de vestir, de moure’s... tot compta”. Per a ells, la música és una religió i, com a tal, “quan la integres, també ho fan moltes coses a la teva vida, com la meditació o formes de canalitzar i d’arribar al més enllà”. Aquest més enllà potser s’amaga dins del món que Ljubliana & the Seawolf han creat amb el seu nou treball, un lloc fantàstic i estrany. Només falta no quedar-nos-hi atrapats.