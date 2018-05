La rapera Lauren Nine homenatja la dona amb ‘Andromeda’

Un missatge de veu personalitzat a la bústia del mail per a cada un dels seus seguidors i un vídeo en directe, Instantes, anticipa el nou disc de Lauren Nine. Rap, R&B i jazz units per la seva veu càlida i els sons orgànics d’un trio de guitarra, bateria i teclat. Titulat Andromeda, el treball se situa en un univers molt personal. “He volgut plasmar la meva pròpia galàxia íntima”, confessa, “despullar-me davant del públic i dir: aquesta soc jo”.

Enamorada del jazz des d’adolescent, Lauren Nine va arribar al rap a través d’artistes de culte com J Dilla o The Roots, inspiracions que encara avui assenyala per a Andromeda, un disc “modern però clàssic a la vegada, sobretot per la banda”, explica ella.

Rapejant des dels 14 anys, Nine sempre s’ha vist allunyada de l’escena de hip-hop espanyol. “Mai m’hi he sentit identificada”, confessa, tot i celebrar el procés d’obertura que ha patit aquesta música. “Sempre he considerat que Espanya va 20 anys més tard que el món”, reflexiona, “però crec que el públic comença a veure que té un ventall d’oportunitats musicals i comença a apreciar-les totes”.

Ara artistes com ella arriben a un públic més ampli. “Abans era underground, ara em poden escoltar a Palo Alto, que és més hipster ”, diu. N’és un exemple el concert que anticipa el seu disc el dissabte 12 de maig a Designroom X Resa, festa que se celebra a la residència universitària Campus del Mar i on s’apleguen dissenyadors emergents i un cartell musical conformat exclusivament per dones, entre les quals destaca l’artista de reggaeton Ms Nina.

Les coses estan canviant en una música dominada per homes gràcies al fet que “per fi, les noies es comencen a veure representades per altres artistes femenines”, assenyala Nine. “El rap ha sigut molt masclista, i segueix essent-ho, però les dones comencem a guanyar un terreny de molta actitud i caràcter”. Andromeda n’és un exemple ideal, ja que també és això, “un homenatge a la dona”.