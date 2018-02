El pop de clarobscurs de The Crab Apples

La vida és un seguit de victòries i derrotes. D’encerts i errors. Llums i ombres. Sota aquesta premissa, infestada de contrastos, es construeix el nou disc de The Crab Apples, una joveníssima banda catalana que comença a fer-se gran amb A drastic mistake (2018). No és el seu primer treball discogràfic, però sí un salt qualitatiu evident. Maduresa? “Un creixement: no som les mateixes persones de fa quatre anys, hem crescut i tenim més experiència a dalt i a baix de l’escenari”, diuen. Aquest segon elapé és un treball intens, que demana atenció, de cançons llargues i plenes de tonalitats. Pop de clarobscurs que ha comptat amb la producció d’un especialista en les pujades i baixades emocionals, musicalment parlant, Lluís Cots (Madee, Élena): “No parar de tocar ha sigut clau en aquesta evolució, també les ganes de descobrir i provar coses noves sent sempre fidels al que volem fer en cada moment”, expliquen.

Tenen raó amb la importància dels seus directes, que s’han caracteritzat per tocar molt i ben acompanyats (telonejant bandes com Nada Surf o Mourn). Desenes i desenes de concerts sobre els quals construir una identitat a la tarima i guanyar la seguretat i professionalitat que no tenien amb el seu primer disc. Resolts els nimis problemes d’inexperiència, a A drastic mistake, publicat per Hidden Track aquest gener, hi ha desafiament ( Don’t play with us, una “declaració de principis”, asseguren), pop ballable ( Open your mind ), aires a PJ Harvey ( Flesh ) i alguna tornada enganxosa entre distorsions i guitarres ben afilades ( Wicked memory ). Un àlbum que sap embolcallar-se en capes de soroll d’ànima melòdica. “Hem obert el nostre horitzó sonor, tenim menys prejudicis a l’hora d’aventurar-nos a escoltar discos i artistes de tots els estils i gèneres”, diuen The Crab Apples.

Tot i que ja han sigut confirmats per alguns festivals (Primavera Sound, Let’s Festival), l’estrena oficial de A drastic mistake serà aquest dissabte, 10 de febrer, a la Sala Razzmatazz 3.