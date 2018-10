La llegenda dels Surfing Sirles esgota entrades

De bandes amb bones cançons en tenim a grapats, però de grups llegendaris que perduren per sobre dels seus discos n’hi ha ben pocs. Els Surfing Sirles són d’aquesta segona espècie. Formats el 2006 a Barcelona, eren el resultat d’un mix que sumava la gràcia de Vallcarca (d’on provenien els germans Oriol i Guillem Caballero, guitarra i teclats) amb el tripi del Montseny (origen i residència de Xavi Garcia, bateria) i la intel·lectualitat canalla del Raval (per Martí Sales, veu). El resultat d’aquesta mescla va ser una de les bandes amb més personalitat que ha donat mai el país, un grup que surfejava l’onada de la moda de manera innata, mutant el talent en suor, tornades eternes i hits de barra de bar.

Fitxats pel segell empordanès Bankrobber, l’any 2010 publicarien el seu primer elapé ( LP, amb la mítica portada del Goo, de Sonic Youth, tunejada) ja sent un mite de l’escena underground barcelonina. La fama l’havien guanyada en concerts adrenalínics i temes de la seva primera maqueta, que contenia alguns dels seus èxits més reconeixibles ( Pubilla de cuixa forta, Esplai girls ). Abonats al rock, al garatge, al pop, al punk i als toquets màgics de psicodèlia, les lletres dels Surfing Sirles parlaven de les entranyes de la ciutat: de les màquines escurabutxaques, els cigalons, els moderns del Nitsa, la melomania i les llegendes urbanes. Com llegir les novel·les de Carvalho i els llibres de Casavella en cançons pop de primer ordre.

Després de quatre discos i centenars de concerts, els Surfing Sirles van abandonar la carretera l’any 2013, després de la mort d’Oriol Caballero. Acabat el grup, començava la llegenda. Tot i aturar-se indefinidament, aquesta tardor fan quatre concerts per recordar el seu llegat acompanyats de Joan Colomo i Mau Boada. Per a les pròximes dues dates de Barcelona, al Sidecar la setmana vinent, ja no queden entrades, però hi ha una última oportunitat al novembre, al Konvent de Berga.