La festa conscienciada de Crystal Fighters

Fa deu anys, Crystal Fighters van conquerir el món amb les accelerades i ballables Xtatic truth i I love London, dos clàssics de l’última fornada de la nu rave ; una escena que va renovar el pop comercial britànic de maneres indies. El trio de Londres, famós entre altres coses per l’ús de la txalaparta (un instrument de percussió del folklore basc) a les seves cançons, no ha parat de créixer des d’aquells inicis en què la seva música anava passada de revolucions. Molt més reposats i mainstream, però amb les mateixes ganes de passar-ho bé, els Crystal Fighters actuals fan servir l’hedonisme que sempre els ha caracteritzat com un instrument de canvi i resistència. “L’escapisme pot ser revolucionari: el fet de mostrar a la gent que hi ha alguna cosa més enllà del món obscur en què vivim. Les grans corporacions i els polítics estan portant el planeta cap a llocs molt foscos, i una manera de lluitar contra tot això és escriure cançons que facin feliç la gent i que aportin una mica de llum. La revolució necessita música que l’inspiri per poder canviar les coses”, explica Sebastian Pringle, líder de la banda.

En el nou treball dels anglesos, una mixtape titulada Gaia & friends que presentaran el 13 de març a l’Hivernacle del Poble Espanyol de Barcelona, hi tornen a aparèixer els trets d’identitat del grup: el multiculturalisme, la preocupació per la salut del planeta Terra (la Gaia del títol) i l’esperit festiu conscienciat. Crystal Fighters saben equilibrar bé diversió, política i cançons ben armades. Com s’ho fan? “Ens estimem la festa d’una manera positiva i tenim experiència en tota mena de celebracions. La gent vol ballar i sentir la música, i ens agrada dir que volem ballar a l’estudi de gravació quan enregistrem les cançons. Has de ser genuí, no pots fer discos amb la idea que seran populars, la cosa important és estar content amb tu mateix i tenir un control de qualitat. Una vegada llances una cançó al món, és per sempre”, diu Pringle.