La comunió amb el públic de Vetusta Morla

Vetusta Morla tocarà per primer cop al Palau Sant Jordi deu anys després de publicar el seu disc de debut, Un día en el mundo (2008), i d’encetar el seu camí cap a la fama. Un assoliment sonat per a un grup de pop-rock sorgit de l’escena independent. Juanma Latorre (guitarrista i compositor), que agafa el telèfon tot just sortint d’un assaig per preparar el concert de dissabte a Barcelona, es mostra sorprès amb aquesta fita. “És una bogeria i no ho vèiem possible”, comenta. “Tenim molta sort. La nostra història ha anat creixent a poc a poc amb cada disc que hem publicat. I quan semblava que havíem tocat sostre, tornem a superar les expectatives amb el nou àlbum i la nova gira. Estem molt sorpresos, perquè ho hem aconseguit sense renunciar a la nostra identitat. Mai hem deixat de fer el que ens agrada: escriure cançons que ens emocionin a nosaltres i compartir-les amb els fans”.

La sorpresa de Latorre té una base sòlida. L’últim disc dels madrilenys, Mismo sitio, distinto lugar (2017), és el més arriscat i menys comercial de la banda. “Si vols que et sigui honest -explica el guitarrista de Tres Cantos-, el que vaig pensar en acabar-lo és que no ens faria guanyar més seguidors. Estàvem molt contents amb el resultat creatiu perquè és el que volíem i el que ens demanava el cos. I fixa’t, al final també ha engrandit el nostre públic”. El cinquè àlbum d’estudi de Vetusta Morla, enregistrat als estudis Hansa de Berlín (on David Bowie va gravar Heroes i U2 Achtung baby ) i mesclat per Dave Fridmann (col·laborador habitual de The Flaming Lips, Mercury Rev i MGMT), reflexiona en veu alta sobre els dubtes que tenallen un grup de rock. Una teràpia de grup que els fans han fet seva. “ Mismo sitio, distinto lugar és un viatge per trobar una nova identitat i neix de la necessitat de fer una mirada introspectiva”, explica. “Teníem molta incertesa que això pogués interessar a la gent. Ara bé, després de compartir-ho ens vam adonar que aquests processos són molt comuns en tots els humans: la cerca d’una identitat, el que suposa estar sotmès a una inèrcia que t’allunya de les coses essencials, la sensació de trencar amb tot el que has de canviar de la teva vida...”

Els concerts que et canvien la vida

Un dels secrets de l’èxit de Vetusta Morla és que van publicar el seu primer disc vuit anys després de posar-se en marxa, quan tots els seus integrants superaven la trentena. Latorre ho té claríssim: “Això ens va permetre esculpir i madurar el nostre estil amb una llibertat absoluta, i ens va donar una maduresa emocional que ens va ajudar a lidiar amb les crítiques i les lloances”. Sobre la connexió especial amb el públic que els ha convertit en estrelles, el músic madrileny té una teoria: “Últimament quan sortim a tocar veiem com està d’emocionat el públic i l’energia que desprèn, i l’hi tornem aquesta emoció en forma de música. Penso en els grans concerts que he vist com a fan. Aquells que vius amb molta intensitat i que et poden canviar la vida. Ara Vetusta Morla és un d’aquests grups, i és una cosa que fa molt de respecte, i també una gran responsabilitat. Jo encara vaig a molts concerts com a públic, i poder participar d’això com a músic des de l’altre costat és una passada. És un somni fet realitat”.