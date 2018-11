The Penguins, de tornada a l’ska adult

Un concert esporàdic que se’n va anar de mare. D’aquesta manera va començar per als Penguins el projecte Reggae per Xics, un dels grans fenòmens de la música infantil a Catalunya de la dècada. Les seves adaptacions de cançons tradicionals amanides amb sons jamaicans sumen milions de reproduccions a Spotify i YouTube i han acostumat els petits catalans a les guitarres a contratemps i les seccions de vents. Però la dels Penguins és una trajectòria que comença anys abans, amb tres discos en anglès de mirada enfocada a l’ska clàssic (Prince Buster, The Skatalites, Toots and the Maytals) i que ara reprenen amb Herois de cartró, el seu quart àlbum per al públic adult: “L’actitud és exactament la mateixa, fem petits canvis en la temàtica i el llenguatge, però som el mateix grup”, explica Eduard Polls, saxo tenor dels Penguins.

Desbordats per l’èxit del projecte enfocat als menuts, la formació de música jamaicana de Sant Feliu de Llobregat ha trobat a faltar asseure’s a escriure noves cançons, la composició. “Ens hem passat tot aquest temps escoltant música diferent, molt de pop i soul, d’aquí que ens hagi sortit un disc una mica diferent”, expliquen. I es nota. L’essència dels Penguins segueix a Jamaica, esclar -així sonen Aquest tren i Pedres -, però també s’acosta a l’Anglaterra de l’era Thatcher (context què Jerry Dammers va crear 2 Tone Records, casa dels Specials, Madness i The Beat), i a la mescla de la new wave amb l’ska - Cent mil barrots, L’home que es mira el mar - o al Wigan Casino, la discoteca on sonaven els set polzades desconeguts del northern soul - Herois de cartró.

Onze cançons en català -“Cantant en anglès estàvem amagant les nostres mancances com a lletristes”, diu Polls- per a un disc que espera traslladar les ballarugues dels menuts al públic adult: “Ens autoimposem que tingui una rebuda similar, tenim la sensació que amb aquest treball podrem arribar a molta gent”, afegeix. El disc ho té tot per funcionar.