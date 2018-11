The Cat Empire o el bon rotllo australià

Els australians The Cat Empire asseguren que tenen una relació especial amb la ciutat de Barcelona, el públic de la qual -diuen- els fa sentir com els Beatles. El sextet de música de fusió i mestissatge de Melbourne ha esgotat totes les entrades per als dos concerts que farà el dijous 22 i el diumenge 25 de novembre a Razzmatazz i acaba d’estrenar el clip de Sola, una nova cançó en col·laboració amb Depedro que avança el disc que publicaran al febrer.

Segons explica el teclista Oliver McGill, tant a ell com al cantant i percussionista Felix Riebl els ha interessat la música cubana des de fa molts anys. “Hem passat moltes nits ballant-ne al famós club de música llatina The Night Cat, a Melbourne, i també hem estudiat amb percussionistes d’allà. El nostre coneixement sempre serà molt limitat, per això segueixo insistint que simplement ens hi inspirem, però que no ho reproduïm del tot ni amb autenticitat”, s’excusa. Potser el secret de l’èxit tan massiu de The Cat Empire és que, lluny de buscar la puresa dels estils que fan servir com a inspiració, combinen l’ska i els altres ritmes llatins que els serveixen de base amb melodies pop amables i optimistes. “Sí, al principi era així, ens passàvem molt de temps a la platja, viatjant per Austràlia i passant-nos-ho bé. Cap al quart disc la nostra música començava a ser una mica més fosca, però diria que hem tornat al camí optimista, com a part del nostre compromís amb el món, volem enviar esperança i bones vibracions”. Però més enllà del bon rotllo de les seves cançons, es tracta d’un grup políticament compromès. “Sempre he pensat que els dos temes més importants per a un australià han de ser els drets dels aborígens i els dels refugiats, perquè és absolutament hipòcrita que els nostres ancestres envaïssin el país i que ara neguem l’entrada als refugiats, de manera que donem suport a organitzacions que fan una feina impressionant a favor d’aquestes dues qüestions”.