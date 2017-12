The Black Madonna, feminisme a la pista de ball

Fa només dos anys, el nom de The Black Madonna no era conegut per gairebé ningú a Catalunya i només uns pocs amants de la música electrònica de ball sabíem que aquesta DJ i productora s’havia convertit en una de les figures més influents del house nord-americà. Però la seva presència a la programació de dia del festival Sónar del 2016 va significar un gran descobriment pel públic català. Marea Stamper (aquest és el seu nom real) es va ficar a la butxaca a tothom amb una sessió efervescent de house i disco primigenis mesclats amb una subtilesa tremenda i omplint el gran pati de la Fira de Barcelona amb milers de ballarins improvisats. El festival va veure el potencial de la DJ de Chicago i aquest any ja actuava en l’horari més llaminer del Sónar de Nit, triomfant al costat dels grans noms del cartell. La seva connexió amb el Sónar és total, i s’ha convertit en una de les autores que enviarà la seva música a l’espai en el projecte Sónar Calling GJ273b coincidint amb el 25è aniversari del festival aquest 2018.

El 2012 Stamper es va fer càrrec, com a DJ resident, de l’Smart Bar, un dels locals més mítics de Chicago, al costat de dos mites de la música dance: Derrick Carter i Frankie Knuckles (que va morir el 2014). Ara és programadora del local i és allà on desenvolupa la seva visió feminista i de respecte queer en un panorama electrònic dominat pels homes. La seva filosofia és bastant clara: “La música dance necessita riot grrrls. La música dance necessita Patti Smith. La música dancenecessita dones de més de 40 anys. La música dance necessita homosexuals cabrejats i adolescents que estiguin cansats de com van les coses…” Feminisme, respecte, frescor, rebel·lia i molt de ball, un còctel infal·lible i irresistible que The Black Madonna espremerà a la cabina del Nitsa Club de Barcelona aquesta nit al costat del noruec Lindstrøm, l’artista més conegut de la música space disco moderna.