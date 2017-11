Taylor Swift s’ha tornat ‘dolenta’ a ‘Reputation’

Reconeguem-ho: els artistes de pop mainstreamno són gaire elegants a l’hora de fer metàfores sobre les seves noves etapes creatives i personals o de llançar missatges als seus enemics declarats. De fet, la majoria viuen en el seu propi reality show i són amants del traç gruixut i el soroll mediàtic. Al videoclip de Look what you made me do, primer single de Reputa- tion (2017), el sisè disc de Taylor Swift, la cantant nord-americana apareix com una zombi ressuscitada, fa de dominàtrix de làtex negre, utilitza serps per servir-se cafès, empunya una motoserra tacada de sang i parla amb les seves encarnacions més domesticades del passat; unes personalitats múltiples que aprofita per riure’s d’ella mateixa i per apuntar i disparar contra el seu nèmesi masculí, Kanye West, exparelles com Calvin Harris i les plataformes digitals de música amb les quals es va enfrontar fa tres anys. La Swift del 2017 ens diu sense perdre els papers, amb certa classe i una mica d’innocència, que té un munt de cares i que s’ha tornat dolenta (un pas que acaben fent totes les estrelles comercials per cridar l’atenció). És una dona empoderada en control del seu art i la seva vida que, ara, ha decidit disfressar-se de malvada de pel·lícula.

El nou rostre de l’autora de 1989 (2014), un treball on abraçava per primer cop les bases electròniques potents i trencava així l’idil·li amb el pop de lleugers aires country dels seus inicis, es tradueix musicalment en una col·lecció de cançons descarada, musculosa -la duresa dels beats inicials de ...Ready for it? espanta- i de textures més obscures. Ara bé, pel camí no ha perdut la immediatesa i la facilitat per les melodies guanyadores. Swift, que torna a coescriure tots els temes i a coproduir-ne gairebé la meitat, enlluerna a l’epidèrmica i molt Yazoo Gorgeous, firma un hit de R&B adolescent a la juganera This is why we can’t have nice things, i es posa sexi a la turgent Dress. Heus aquí la noia de les mil cares.