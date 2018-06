Ronnie Spector, inventora del pop modern

Cinquanta-cinc anys després d’inventar el pop modern amb la seva emocionant i tremolosa interpretació del Be my baby, Ronnie Spector actuarà a Barcelona per primera vegada. Ho farà el dilluns 18 de juny a la sala Apolo. El tema, compost i produït per Phil Spector, primer marit de la Ronnie i geni de personalitat obscura (el matrimoni va ser un infern masclista per a la cantant nord-americana), va descobrir al món el famós wall of sound. Una tècnica de gravació revolucionària que consistia a crear un munt de capes amb un exèrcit de músics, veus i efectes per donar forma a les cançons. Ara bé, el mur de so no hauria sigut el mateix sense la veu de la Ronnie i els cors de la seva germana Estelle i de la seva cosina Nedra. Tres heroïnes pop que van fer història amb el nom de The Ronettes, un dels girl groups més exitosos de la dècada dels seixanta.

Nascuda fa 74 anys a l’Spanish Harlem de Nova York amb el nom de Veronica Bennett, la líder de les Ronettes encara té un viu record de les sessions d’enregistrament de Be my baby. “Ho recordo com si fos ahir -explica-. Un munt d’assajos a Nova York amb l’Ellie Greenwich [autora de la lletra de la cançó junt amb Jeff Barry] i després volar a Los Angeles per conèixer Jack Nitzsche, el nostre arranjador. En el moment que vaig començar a cantar, i veient la reacció dels músics, vaig saber que teníem alguna cosa especial, però encara no sabia el què. Earl Palmer, un bateria de sessió llegendari, em va venir a buscar a l’estudi i em va dir: «Seràs la pròxima Billie Holiday». Això no ho oblidaré mai”.

La màgia de la Ronnie prové de la seva veu privilegiada. Un registre vocal afectat, potent i vibrant, que feia reals els melodrames juvenils que cantava amb les Ronettes. La veritat que desprenen aquelles interpretacions és sobrenatural, i el 2018 encara te la creus. Quin és l’origen d’aquest superpoder? “Suposo que soc una afortunada”, reflexiona. “La meva inspiració va ser Frankie Lymon, la primera persona a la qual vaig veure cantar a la televisió va ser Hank Williams i vaig intentar imitar el seu estil. També escoltava molts grups de doo wop, que és d’on de veritat prové el meu so”. Spector porta gairebé seixanta anys en actiu i manté unes prestacions vocals òptimes. Quin és el seu secret? “No parlo gaire, de vegades estic un dia sencer sense fer-ho. M’asseguro de descansar prou. Encara bec cafè, al backstage em fumo uns cigarrets i faig un munt de ioga. Ara bé, crec que ho tens o no ho tens. Estic contenta de poder cantar les meves cançons en el to original amb la qual van ser enregistrades”.

La mare d’Amy Winehouse

Musa reconeguda de Brian Wilson, Keith Richards, Lennon, McCartney, Bruce Springsteen i Billy Joel, Ronnie Spector continua sent un referent per a centenars de músics i de cantants. L’exemple més pròxim és el de la desapareguda Amy Winehouse. El look de la britànica i el hit Back to black estaven directament inspirats en la seva figura. “No dono importància a aquestes coses”, assegura. “És afalagador, però què significa? És maco sentir-ho, però no m’ho prenc seriosament. Una cosa bonica és que em vaig fer bona amiga de la mare de l’Amy Winehouse”. “La veritat -confessa-és que encara em sento com aquella noia de l’Spanish Harlem que l’únic que volia fer era cantar”.