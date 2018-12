Rap de la terra: L’escena del hip-hop en català

El rap en català i les músiques urbanes estan de moda i es vol aprofitar la tirada que tenen per créixer. “Els números que està començant a tenir la música urbana no estan passant desapercebuts i es comença a tenir més en compte, tot i que el rap encara no tingui gaire cabuda en la indústria musical”, assegura Sergi Garcia, membre d’Homes Llúdriga, conegut com a Autèntic Home Llúdriga i com a Esegé. Havia arribat el moment d’unir esforços, “que tots els grups que ens anem trobant cada cap de setmana féssim una cosa conjunta”, afegeix.

I aquest projecte conjunt s’ha concretat en un disc: Rap de la terra, el primer recopilatori de rap en català. Ja fa més d’una dècada que aquest tipus de música té un recorregut a Catalunya però “fa un parell d’anys hi ha hagut una explosió bastant important de molta gent jove -explica- i, a més, els que portàvem uns quants anys intentant remar en aquesta direcció hem anat guanyant importància de diferents maneres”. Es refereix al fet que han passat coses al voltant del rap en català que li han permès posar-se en un primer pla. Coses com que Senyor Oca guanyés l’edició del 2017 del concurs Sona9 i que fa només uns dies omplís la sala barcelonina Razzmatazz 2 en la presentació del seu últim disc, Cant de pagès (2018), un fet impensable fa cinc anys, reconeix Garcia. Coses com que el raper Poor Tràmit actués aquest estiu a la gala d’entrega dels Premis Nacionals de Cultura del Consell Nacional de Cultura i de les Arts (CoNCA), que es va celebrar al Teatre Zorrilla de Badalona, on va reivindicar la feina de Proactiva Open Arms. O coses com que els mateixos Homes Llúdriga, grup de rap amb influències de la música negra, rebessin l’encàrrec de fer la cançó de l’estiu d’iCat FM i que estiguin a punt de publicar el seu primer disc de llarga durada. Fins i tot, anant una mica més enllà, coses com que un grup com l’Exèrcit d’Alliberament Musical (EAM), nascut de la unió de dues bandes de punk i rap que fusiona amb estils com el reggae o el rock amb lletres reivindicatives, participés en un festival com el Viña Rock el 2012.

Rap de la terra recull temes de 21 músics i grups diferents, la gran majoria dels quals són inèdits, i parteix d’un concepte que va crear Senyor Oca que aposta per “un missatge contundent de crítica social i de cultiu del món intern”. Per primera vegada tots els temes són en català. Abans la qüestió de la llengua no era un fet important, reconeix Sergi Garcia. De fet, el més habitual era cantar en castellà, tenint en compte que el rap va arribar a l’estat espanyol a mitjans dels 80 a través dels militars nord-americans de la base de Torrejón de Ardoz, a prop de Madrid, que l’escoltaven en anglès, i llavors es va començar a adaptar al castellà. Garcia, que és un dels principals impulsors del projecte, assegura que fins i tot n’hi havia -i encara n’hi ha- que tenien certs prejudicis per cantar en català. Ha sigut a mesura que els grups han anat evolucionant i trobant cada un el seu estil i perfilant el seu so que ha guanyat importància la llengua. “I això ha passat d’una manera natural, no perquè fos un objectiu inicial”, aclareix.

La presentació oficial del disc en directe serà l’11 de gener a la carpa de la festa major del barri barceloní de Sant Antoni, tot i que hi ha previst fer algun concert més.

La llavor del projecte

Sergi Garcia es treu el mèrit d’haver impulsat la publicació del primer disc recopilatori de rap en català. Considera que si no hagués sigut ell, algú altre ho hauria fet, però la qüestió és que fa un parell d’anys es va adonar que hi havia un caldo de cultiu prou madur per proposar un projecte d’aquest tipus i va crear un grup a Facebook per posar els músics en contacte i començar a gestar el disc. “Vaig sentir que era el moment d’organitzar tota aquesta gent que ens anem trobant pel camí i mostrar la nostra feina de manera conjunta”, explica.

La idea inicial era posar-se d’acord una desena de grups perquè cada un fes una cançó inèdita. Els primers a involucrar-s’hi van ser Senyor Oca, CircusPad, Poor Tràmit, Homes Llúdriga... Però a poc a poc s’hi va voler afegir més gent, fins que van haver de marcar un límit. Finalment, també hi han participat grups com Statu Quoniam, The Re-Fugees, Subversa, Pinan 450f, La Lliga dels Superherois, el duet del Maresme Entelequia i els menorquins Orgànic. MCs com Ese de la Cinta i la parella Sr. À & Acros i rapers amb més o menys renom com Valtònyc -actualment a Bèlgica, amb una condemna de 3 anys i 6 mesos de presó per una de les seves cançons-, Daura, Xavi Mata i Nu Drama. La presència femenina que, segons Garcia, era imprescindible la posen Elane i Lil Russia. I, a més a més, Paula Grande i Pau Brugada s’han unit per primera vegada en aquest projecte per fer un tema junts.

No ha sigut fàcil organitzar tanta gent, reconeix Garcia, perquè són persones que hi han participat de manera altruista, sovint posant diners de la seva butxaca i que, a més, ho han fet com un a més a més del projecte musical personal de cada un i de la seva feina, tenint en compte que pràcticament cap d’ells es pot dedicar a la música de manera exclusiva. És per això que han trigat més d’un any. I hi havia tants grups interessats, que finalment n’hi ha que han quedat fora d’aquest primer volum i que formaran part d’un segon volum que ja tenen en ment però que encara no saben quan sortirà.

Noves temàtiques i estils

Encara hi ha qui creu que cantar en català tanca portes perquè la lletra en el rap té un pes molt important i cal que el públic l’entengui, tot i que està molt més equilibrat. Sigui com sigui, Sergi Garcia és del parer que ells també van començar escoltant música estrangera i tampoc l’entenien i no passava res. És més, afegeix, “avui dia hi ha rap en tots els idiomes”.

Però la qüestió de la llengua no és l’únic que ha anat evolucionant en el rap de casa nostra en els últims anys. Des de fa uns cinc anys els temes s’han obert a altres temàtiques i també a diferents estils: “S’ha innovat molt amb un corrent més agradable a l’orella, més melòdic, més a prop del soul i del jazz”. Segons Garcia, “el gran referent d’aquesta obertura de ment del rap en català” és Rodrigo Laviña, membre d’At Versaris, una de les bandes més consolidades de rap en català, tot i que actualment està en standby, però que va arribar a participar en festivals de renom i va realitzar una gira conjunta amb la banda de jazz-rock Asstrio, a més de col·laborar amb artistes internacionals. Laviña després va participar en una altra de les formacions més influents com Extraño Weys, que va demostrar que aquest gènere podia no anar lligat a l’activisme polític. No es poden deixar de banda tampoc grups i MCs underground que han servit de referents per a les noves fornades com la Cúria del Gremi, Dual Xock, el Gordo del Puru, Poker d’Asos, Ribbi Haller, El Putu Nota, Rapsodes o Valtònyc.

“El rap en català està enfocat d’una altra manera, molt interessant, des del meu punt de vista”, diu Sergi Garcia. Segons l’Autèntic Home Llúdriga, la manera de tractar els temes és diferent de la tradició del rap en castellà, tot i que sempre hi ha excepcions a tot arreu, esclar. Aquest corrent del rap de la terra, que es va inventar Senyor Oca, “tracta de connectar amb el que som realment i intentar construir una cosa bona, més col·laborativa i menys individualista”. Els temes, per tant, no van tan associats tant als egos i a dir “Jo soc el millor” sinó que es parla de construir coses plegats, d’obrir la ment i d’interpretar la realitat d’avui en dia i modificar els comportaments negatius o revertir situacions com la falta de presència femenina.