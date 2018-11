Ran Ran Ran, de Mongòlia a ran de mar

Ran Ran Ran cada vegada necessita menys presentació. De mica en mica, el grup que Ferran Baucells va crear després d’una dècada de liderar els Tired Hippo des de la independència més militant, s’ha anat infiltrant en l’entramat del pop català. Ell escriu, canta i toca la guitarra, i Jordi Farreras s’encarrega de les percussions. A més, Martina Borrut (Mad’zelle) fa els cors i Valentí Adell toca guitarra i el piano i coprodueix el nou treball, Ran de mar, que acaba de publicar Bankrobber amb la col·laboració d’Ultra-Local Records en l’edició en vinil.

El segell empordanès va ser, precisament, qui va donar a conèixer el projecte de Baucells, rescatant una sèrie de maquetes que mereixien més atenció i publicant-les com a debut homònim del grup, el 2015. Dos anys més tard Ran Ran Ran reapareixien amb un disc conceptual, L’hereu, però ara, amb Ran de mar (2018), és quan han acabat de destil·lar l’essència del grup. “ L’hereu era un disc de fugida i aquest és un disc de parar, mirar el mar i respirar”, assegura Baucells. Curiosament, en l’art gràfic del grup no hi apareix l’aigua salada. En canvi, s’inspira en l’estepa de Mongòlia, i és que la cançó Ran de mar parla de Genguis Khan. “Sí, Alberto Savinio diu que a tots els grans conqueridors els movia l’ànsia de trobar una sortida al mar”, explica.

El disc comença pel final amb Un darrer ball, amb un llarg desenvolupament instrumental que evoca grans espais oberts i també una necessitat d’omplir de matisos i reafirmar el seu so com a grup. “Hi ha molt Sufjan Stevens, em sembla el gran geni que tenim actualment”, confessa el músic de Terrassa, que assegura que s’inventa els acords. “I faig servir el pedal space echo, i això potser també hi té alguna cosa a veure”. Aquest cap de setmana presenten el disc a la festa del col·lectiu HiJauhUSB? amb grups afins com Gúdar, Les Atxes i Black Islands al nou Espai Zowie de l’Hospitalet de Llobregat.