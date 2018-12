Ramon Aragall, nissaga de cantants

El nom de Ramon Aragall cada vegada sona amb més força dins del pop-rock català. Conegut per ser un dels bateries de sessió més sol·licitats del país -les seves baquetes es poden sentir als discos de Dorian, Els Amics de les Arts o Carlos Cros-, el 2015 va decidir posar en marxa la seva carrera en solitari. El seu debut, titulat Perfil, va ser un primer pas en la bona direcció que ara es confirma amb Kamikaze (2018). Molt pròxim a la mixtura d’intensitat i de tenebres que proposen grups com Radiohead i The Cure, es tracta d’un treball de so madur en què Aragall es mostra per primera vegada tal com és per dins. “A Kamikaze hi ha una recerca de l’honestedat, de buscar realment el que vull comunicar amb la meva música. Ha sigut un repte traduir les idees que tenia al cap per fer les cançons, ja que el procés es complica quan et poses a enregistrar-les. Ara bé, crec que ho he aconseguit”, explica el músic Barceloní.

Aragall, que confessa ser fan dels Cure des dels 12 anys i que ara mateix està enamorat de la música de Ferran Palau, The New Raemon i Enric Montefusco, prové de família de cantants. De fet, és el fill de Jaume Aragall, un dels tenors catalans més celebres de la història. “El meu pare m’ha influenciat sobretot en el modus vivendi : vull treballar i divertir-me, fer alguna cosa que em realitzi i em faci feliç. M’anima molt amb la meva carrera en solitari però també és molt prudent. Li agrada el que faig però em diu que no deixi la bateria, que em va molt bé”.

El 14 de desembre Ramon Aragall presentarà el seu nou disc al Razz 3 amb un objectiu clar: “Vull expressar-me a través de les meves cançons. Tinc la sensació que he vingut a aquest món a fer-ho; la manera d’expressar-te és la forma de trobar el teu lloc al món. La meva eina és la música, sigui com a bateria o com a cantant. Mira, si això s’expliqués als nens petits a les escoles, la Terra seria un lloc millor”.