Un Primavera Club amb la filla de Spielberg

Des que el Primavera Club va renéixer de les seves cendres el 2014 apostant per grups novells i minoritaris, una fórmula amb la qual ha aconseguit una segona joventut com a mostra de concerts, el festival s’ha convertit en una mena de pitonissa musical que s’atreveix a predir els artistes de l’escena independent que marcaran el futur. De fet, els últims quatre anys ha encertat algunes travesses: el col·lectiu londinenc de música de ball Jungle, les potents veus femenines de U.S. Girls i d’Empress Of, el pop electrònic d’aquí de Museless i Pavvla i el pop colorista i festiu de Superorganism (una de les sensacions del passat Primavera Sound).

La nova edició del Primavera Club, que es durà a terme del 26 al 28 d’octubre en diferents espais de Barcelona (dues sales de l’Apolo i el Centre Cultural Albareda), proposa descobrir 46 artistes que en alguns casos fins i tot són desconeguts per als melòmans més aplicats. Així de prim fila el germà petit del Primavera Sound, que aquest any atorga un merescut protagonisme a les dones: més d’una vintena de propostes, entre solistes i grups que inclouen noies a les seves formacions. Un dels noms femenins més esperats és el de Buzzy Lee, alter ego de Sasha Spielberg, filla del director de Jurassic Park i una de les noves veus que cal seguir dins del pop d’autor amb arranjaments electrònics gràcies a un prometedor EP de cinc cançons titulat Facepaint.

Altres propostes que val la pena marcar en vermell: el rock independent de la vella escola de Snail Mail, el pop fosc i lynchià de Hilary Woods (un dels últims descobriments del prestigiós segell Sacred Bones), el folk combatiu i alhora delicat de l’activista interseccional Stella Donnelly, el R&B avantguardista de l’anglesa d’Ama Lou (un dels plats forts del festival), la DJ holandesa Mad Miran i el trap provocador i sexual del brasiler establert a Barcelona MC Buseta.

+ Detalls Primavera Club Sala Apolo / CC. Albareda

DEL 26 AL 28 D’OCTUBRE