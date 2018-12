Playback Maracas, el ‘touch’ de Mataró

No són francesos. I eren petits quan el french touch va envair les pistes de ball de mig Europa. Potser per això, a banda del groove marcat que pregonava aquest estil hereu del house, ells han afegit a la fórmula krautrock, free jazz o ritmes tropicals. Eloi Martínez i Àlex Pérez, els músics que hi ha darrere de Playback Maracas, no arriben a la trentena, però les seves produccions no tenen res a envejar a revivals cèlebres com el Nightcall de Kavinsky; ells mateixos van fer, fa uns mesos, una versió crepuscular del tema del parisenc.

Aquesta parella d’amics d’infància va passar l’adolescència provant-se en bandes locals i es va retrobar a l’estudi el 2014 per a un encàrrec publicitari. D’aquella experiència van néixer després dues proves que van penjar a Youtube. L’acollida va ser immillorable, i des de llavors el seu espectacle els ha portat a places tan rellevants com el Sónar. Ara presenten Playback Maracas & The Electronic Moon Orchestra (El Segell, 2018), gravat en viu a la Factoria d’Arts Escèniques de Banyoles.

Rere la paleta de sons del llarga durada, abocada sense miraments al ball, també s’hi amaga un regust de crítica social. Idees il·lustrades en veu de personatges històrics: un discurs del comandant Ernesto Che Guevara; un speech de l’activista i política Eva Perón... “Els títols i el perquè de les cançons són molt espontanis. Cabesa és repetitiva, molt industrial. Per això vam pensar en El gran dictador ”, riu Martínez.

Per a la nova proposta, com indica el títol, han ampliat la família. A més del seu escuder habitual en els arranjaments, Julián Álvarez Chaia, a Razzmatazz hi sumaran The Electronic Moon Orchestra (deu músics, quartet de corda inclòs) i també hi haurà audiovisuals. “Nosaltres som la punta de l’iceberg d’un gran equip”, diuen. Tot plegat, per a un espectacle “multisensorial”. Perquè el touch ja no només es té a França. Ara també té denominació d’origen mataronina.

PLAYBACK MARACAS & THE ELECTRONIC MOON ORCHESTRA RAZZMATAZZ 2 (BARCELONA). 15 DE DESEMBRE