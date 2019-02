Pinpilinpussies, papallones i distorsió

Pinpilinpauxa, que vol dir papallona, va ser escollida la paraula més bonica en euskera l’any 2010 i ha servit d’inspiració al duo basco-català format per Ane Barcena i Raquel Pagès, que l’han adaptat amb una actitud més punk per batejar el seu projecte musical. Les Pinpilinpussies acaben de debutar amb l’EP 80/B, títol que fa referència a una talla de sostenidor i que vol reivindicar “els pits petits” a cop de guitarres distorsionades, amb un so que ens transporta a l’ indie rock dels anys 90.

“L’Ane i jo havíem tocat des dels 12 anys per separat”, explica Pagès. “Quan ens vam posar a assajar juntes vam començar amb les cançons de cadascuna i van quallar”. Una química insospitada que arribava després d’intents infructuosos amb altres aventures musicals, de manera que Pagès i Barcena han aprofitat el feeling i en l’any i mig que porten juntes no han parat d’actuar en directe. “Ens vam posar el repte de fer, com a mínim, un concert al mes”, diu Pagès, que toca la guitarra, però que també s’asseu a la bateria quan convé.

“Les meves cançons eren més folk i pop, mentre que les de l’Ane eren més punk, amb estructures més lliures, suposo que d’aquí surt el nostre estil garatge punk ”. De fet, Pagès ha estat obsessionada amb la cantautora australiana Courtney Barnett, que fins i tot inspira el títol d’una de les cinc cançons de l’EP de presentació del grup. “M’interessa no només la seva música, sinó també la manera com fa les lletres”, assegura, tot i que també estan interessades en grups de punk actuals com Idles, Shame i Fontaines DC. El dijous 28 de febrer actuaran a Barcelona, però no s’ho prenen com una presentació oficial. “Tenim tants concerts al davant que hem decidit que cap sigui presentació oficial”, defensen. Totes dues treballen en la indústria musical -l’una a l’Apolo, l’altra al festival Vida-, de manera que coneixen les interioritats del negoci. “El fet d’estar dins ens aporta una visió més àmplia del que està passant, tenim més punts de vista”.