Nubla i el disc dels perdedors feliços

“Al final m’he adonat que totes les cançons del disc tenen un personatge perdedor, amb llum, una certa bellesa o felicitat, i avui el món és dels perdedors, perquè tot està molt difícil, però tots tirem endavant i no renunciem a ser feliços: és el disc dels perdedors feliços”. Luciana Carlevaro, més coneguda pel nom artístic de Nubla, parla del seu nou treball, Multiplexpo, que sortirà el dia 5 d’octubre en vinil, CD i streaming, i que presenta en primícia al Mercat de Música Viva de Vic.

Amb aquest disc Carlevaro trenca un silenci discogràfic de set anys. Després d’encadenar tres discos amb les gires corresponents, estava desencantada. “Se sentia un desànim generalitzat en el món de la música -explica-, és una mica trista la sensació que no se’t reconegui o no se’t respecti la feina, que hagis de tocar en qualsevol tipus de condició i aquesta necessitat de fer-ho gratis per promocionar-te... Fem veure que tot va bé, però potser n’hauríem de parlar més”. Això la va dur per altres camins, però la seva necessitat de gravar no es va esvair. D’aquí ve aquest delicat disc de versions de cançons de Broadcast, The Notwist, Lhasa de Sela, Aimee Man o George Harrison, entre d’altres.

“Ho estic fent des d’un altre lloc”, puntualitza. Però el que havia començat com un divertimento ha acabat donant forma a un projecte molt més complex, amb col·laboracions de Steve Smyth, Carlos Sadness, Irene Montalà i Lluís Gavaldà, a qui Carlevaro coneix bé de l’època en què va ser corista d’Els Pets. Pol Batlle, de Ljubliana & The Seawolf, canta amb ella i ha estat la seva mà dreta en tot el procés (“És molt jove i té un talent enorme”). A més de Batlle, l’acompanyaran en directe un altre Ljubliana -Òscar Garrobé-, el bateria de Seward, Juan Rodríguez Berbín, i el violoncelista Jon Cottle, que havia tocat amb un dels grups versionats, Clare & The Reasons.