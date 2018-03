Músiques Disperses, el paradís del folk lliure

De vegades, a causa de la seva tirada mediàtica, el grapat de macrofestivals de música que es fan a Barcelona i a la seva àrea metropolitana en tapen d’altres de més petits que se celebren a Catalunya i que també posen el país dins del calendari europeu d’esdeveniments musicals. Un bon exemple d’aquests festivals més petits és el MUD, el Festival de Músiques Disperses, que des de fa dotze anys reuneix a Lleida diversos artistes de folk que s’aproximen a l’etiqueta de manera lliure. Es tracta d’una cita especialitzada però gens sectària que barreja noms d’aquí amb figures internacionals, i talent jove amb clàssics de culte.

La nova edició del MUD, que aquest any es durà a terme del 8 a l’11 de març en diferents espais de la ciutat, presenta un cartell que fa salivar qualsevol aficionat al folk d’autor i, alhora, és una porta d’entrada somniada pel neòfit que vulgui descobrir el passat, present i futur del gènere. En l’apartat d’herois i heroïnes del fingerpicking (allò de tocar la guitarra amb els dits sense fer servir la pua), hi haurà dos mites subterranis dels anys 70 recuperats fa uns anys gràcies al boom de les reedicions: Mark Fry & Friends (l’equivalent masculí de Vashti Bunyan i autor del llegendari disc Dreaming with Alice, 1972) en el seu primer concert a l’Estat i Alisha Sufit, dona renaixentista que també dibuixa i escriu poemes. Coneguda per haver sigut la líder de Magic Carpet, grup que va introduir elements orientals al folk britànic, el seu concert serà gratuït i en horari matinal a la botiga-cerveseria Grans Records. La representació forana es completa amb l’ucraïnès i virtuós de les sis cordes Estas Tonne, que actuarà a la Seu Vella, l’antiga catedral romànica de Lleida, i el cantautor brasiler Zé Vito. Pel que fa a l’oferta autòctona, un triplet de noms de present i futur: Maria Arnal i Marcel Bagés (protagonistes de la jornada inaugural al Cafè del Teatre), Ferran Palau (que obrirà per Mark Fry) i la folktrònica del gallec Baiuca.