Mercury Rev: torna la millor psicodèlia dels 90

Musicalment, el final dels anys 90 va ser força interessant i mogut. El 1998 Pulp matava definitivament el britpop amb This is hardcore, l’electrònica ja era una escena consolidada, el grunge estava passat de moda i els indies començaven a apreciar l’ americana gràcies a Wilco i The Jayhawks. Ara bé, aquell any, un grup que només coneixia una minoria selecta i que ho volia deixar córrer per la seva falta d’èxit, va firmar un dels millors tractats de pop psicodèlic de la dècada. Mercury Rev, naturals de Buffalo, van publicar Deserter’s songs al mes de setembre d’ara fa vint anys, i la idea inicial era que els servís d’epitafi (d’aquí el títol, Cançons del desertor ). Els líders de la banda, Jonathan Donahue i Grasshopper, amb l’ajuda de Dave Fridmann (antic membre del grup i ara mateix un dels productors estrella del pop-rock alternatiu), van crear l’àlbum des de la desesperació existencial més absoluta. Fruit d’una mixtura de foscor i de llum, i de la llibertat del que no té res a perdre, va sorgir una bellíssima col·lecció de cançons de pop còsmic (Goddess on a highway, Opus 40, Tonite it shows ) que semblaven cantades per un nen gran turmentat (la veu aguda i fràgil de Donahue). Escoltar Deserter’s songs (millor disc d’aquell any segons el New Musical Express ) era i és com passejar-se per un bosc de conte de fades que, si t’hi fixes bé, està ple de monstres.

Deserter’s songs, que Mercury Rev recuperaran de manera íntegra -en un format més íntim i acústic- diumenge a la plaça dels Àngels dins del BAM, va ser una mena de resposta indie i fora de modes al Pet sounds dels Beach Boys i al Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band dels Beatles. De fet, la seva grandesa va acabar esperonant altres grups de la seva generació. El cas més evident és el de The Flaming Lips, que un any després van publicar l’excel·lent The soft bulletin, un germà bessó sonor de l’obra mestra dels de Buffalo i produït també per Fridmann.