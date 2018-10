Maika Makovski: "La música no és el que es veu als ‘reality shows’"

REW

Si la barreja de sang d’orígens diferents et marca el caràcter, el de Maika Makovski només pot definir-se en l’eclecticisme. Ella és el resultat d’un combinat de genètica macedònia i andalusa però nascuda a Palma. La seva infantesa venia amb les cartes marcades, i és que els seus primers records la traslladen a una habitació de casa seva plena d’instruments estranys amb els quals jugava; eren del seu pare. “Era el meu heroi, era músic i jo de ben petita ja seia a primera fila als seus concerts, superconcentrada”, rememora. Els seus records inclouen viure amb gallines, peus descalços en terra vermella i una vocació que no trigaria a arribar, quan per casa va aparèixer un piano, tot i que no va ser un match instantani: “Vaig tenir-hi una relació d’amor-odi, perquè feia classe de clàssic i era horrible, però després va arribar la guitarra i això de poder fer les meves cançons ja era una altra cosa”.

A casa s’hi escoltaven boleros, jazz, copla... i Makovski ben aviat va anar triant la música que li agradava, fins que va topar-se amb un disc que ho canviaria tot, el Dirty mind de Prince. “El vaig descobrir amb 9 anys i em va al·lucinar, encara avui ho fa. Té la capacitat de funcionar per a tots els estats d’ànim possibles”, assegura. Llavors ja començava a tenir clar que es dedicaria a la música, fent aparicions als concerts del seu pare o tocant per als amics de l’escola. Quan era adolescent va presentar-se a un concurs musical a Palma i va ser una nit inspiradora. “El foc a l’esòfag quan vaig sortir a l’escenari va ser revelador. Em vaig fer addicta d’aquesta sensació”, recorda.

L’any 2005 arribaria el seu debut discogràfic, Kradiaw, un primer disc que, com la seva sang, també era una barreja de moltes coses: de fúria i delicadesa, d’actitud i nuesa. Era el principi d’una carrera que l’ha consolidat com un referent del rock independent estatal i una artista reconeguda a escala internacional. Durant vint anys ha seguit tots els passos que marca el cànon de l’ofici, sense explosions, pujant l’escala graó a graó: “Vaig començar autoeditant-me, després vaig passar a una discogràfica indie i he acabat sent artista d’una multinacional. És un camí lògic per ser conscient de com funciona aquest món i tenir una base sòlida”, diu Makovski.

En el seu currículum hi ha sis discos d’estudi i un en directe gravat a la Sala Apolo, gires per tot el món amb músics com Howe Gelb i The Jayhawks i haver treballat amb John Parish (productor de PJ Harvey i Eels, entre d’altres). Una trajectòria que li permet el luxe de fer el que vulgui sense por a equivocar-se. Un exemple és The Mani-las, el seu nou projecte, un power trio d’aires rockabilly i clara essència punk (una música “primitiva que inspira llibertat”, explica) que va estrenar-se a casa nostra al setembre, al festival BAM de les Festes de la Mercè. “És un grup en què l’energia flueix, però al desembre ja entro a gravar el que serà el meu nou disc”. I el 22 de novembre actuarà amb el Quartet Brossa a la Sala Apolo, dins el Festival del Mil·lenni.

Després de viure tretze anys a Barcelona, fa dos anys va traslladar-se a Madrid, quan va entrar a col·laborar en un programa de ràdio de la Cadena SER. Aquesta primera experiència amb el món de la comunicació seria el germen de la seva última aventura: presentar La hora musa, el nou programa de música de Televisió Espanyola.

“Soc curiosa, m’agrada munyir diverses vaques. Si ho fas només amb una, es queda seca”, diu. D’aquí que no dubtés a acceptar la proposta de fer el salt a la televisió. “Formo part d’una generació de músics que ha estat castigada als mitjans, i aquest projecte era massa bonic per dir que no”, raona Makovski. La hora musa, dirigit per Jero Romero, s’emet cada dimarts a la nit a La 2 i és un espai musical clàssic, amb actuacions en directe i entrevistes amb els artistes. “Ha començat per la porta gran”, diu orgullosa, amb actuacions d’artistes com Vetusta Morla, Franz Ferdinand, la Mala Rodríguez i Juan Perro.

Prenent com a referent el programa de Jools Holland de la BBC Two, cada setmana hi passen dues bandes amb propostes molt diferents que obren les mires del gènere. “És molt senzill: música”, diu la Maika. ¿I el format reality show musical que tant triomfa a la graella no ho és? “La música no és el que es veu als reality shows ; hem arribat en un punt que la música no s’escolta, és mira, i això no m’agrada”. La primera temporada constarà d’onze episodis, en els quals s’escoltaran directes de diversos grups de talla internacional, des de Texas i Hellacopters fins a Simple Minds i Superorganism. Ara només queda veure com respon l’audiència, tot i que, per a la seva presentadora, “no és el més important” per saber si continuarà una nova temporada: “És el primer any i cal que la gent s’acostumi a l’horari i a la proposta. Estic convençuda que si és per qualitat continuarem, perquè el producte és molt bo. Si no, jo no hi seria, m’és igual el que em paguin”.