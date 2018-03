L’últim saxofonista de David Bowie

Quan David Bowie va decidir gravar el que malauradament seria el seu últim disc en vida, Blackstar (2016), va reclutar el combo de jazz liderat pel saxofonista californià Donny McCaslin. Amb Ben Monder (guitarres), Jason Lindner (teclats), Mark Guiliana (bateria) i Tim Lefebvre (baix), el grup va ser clau en la creació de l’ambient jazzístic fosc i malsà característic del treball que va precedir la mort del duc blanc, per sorpresa, dies després de la seva publicació.

El saxofonista, nominat a tres premis Grammy -dos d’ells pels seus solos amb l’orquestra de Maria Schneider-, recordarà avui al Festival de Jazz de Terrassa la figura de Bowie, perquè el seu últim treball, Beyond now (2016), està inspirat en una de les peces descartades de Blackstar, que va acabar apareixent a l’EP pòstum No plan (2017). “El feeling de la introducció de la cançó When I met you se’m va enganxar a la imaginació”, explica el músic, orgullós d’aquesta etapa de la seva carrera: “Treballar amb Bowie va ser una experiència transformadora que sempre duré al cor. Estar connectat al seu llegat musical i artístic és especial”.

El quartet liderat per McCaslin feia quatre o cinc anys que tocava, i havia gravat un parell de discos quan Bowie el va involucrar a Blackstar : “El David va entrar en la nostra dinàmica i s’hi va afegir. La seva energia i convicció ens van inspirar moltíssim i crec que la nostra manera de tocar i la nostra espontaneïtat també van ser inspiradores per a ell”. I així és com el recorda: “Hi havia una immediatesa en la seva manera de fer que em va encantar, i també la seva presència: un conegut d’ell me’l va descriure com algú «ferotgement present a cada moment»”. McCaslin, que té Let’s dance (1983) a la banda sonora de la seva joventut, actuarà a la Nova Jazz Cava amb un quartet que inclou un dels músics de Blackstar, Jason Lindner, a més de Jonathan Maron (baix elèctric) i Nate Wood (bateria).