Kase.O tanca el cercle al Palau Sant Jordi

Javier Ibarra ( akaKase.O) impressiona quan el tens al davant. La genètica l’ha fet alt i robust, però, en contraposició, li ha incrustat un somriure d’on semblen destil·lar-ne tones de bondat. Ens trobem amb ell un dia després que Vox hagi entrat a les institucions andaluses -“Encara em costa de creure, s’ha de ser ignorant per votar aquesta gent”, diu- i els temes se’ns acumulen abans d’abordar el motiu de la seva visita, parlar del concert de final de gira que farà el 29 de desembre al Palau Sant Jordi. Li recordo que a les seves maquetes, de fa més de 20 anys, ja apuntava a l’extrema dreta: “La meva aportació era fer cançons contra ells, el meu gra de sorra són versos antifeixistes i antiracistes”, recorda Ibarra, que ha vist com els ultres han revifat a Saragossa, “una ciutat de capellans i militars”, després de l’1 d’Octubre. “Ve a visitar-nos l’Ada Colau i sembla que vingui l’Stalin”, diu entre somriures.

Llegenda viva del rap en castellà, Kase.O és, probablement, l’única figura intocable del gènere. Membre de Violadores del Verso (ara en letargia), el 2016 va publicar el que ha sigut un dels discos espanyols més esperats de tots els temps, el seu debut en solitari anomenat El círculo (2016), un elapé amb el qual ha estat dos anys rodant per tot Espanya i Llatinoamèrica: “Abans que sortís em feia pànic que no s’entengués. Però ha sigut tot el contrari, l’amor que he rebut és indescriptible”, assegura. El seu primer treball és, també, de maduresa. L’MC bocamoll i hedonista ha quedat parcialment enrere per deixar sortir missatges i bones vibracions, a l’estela de Native Tongues (De la Soul, A Tribe Called Quest). “Ja no vaig tot el dia amb l’ampolla de Ballantine’s -títol d’un dels seus grans èxits- a la mà, però estic en pau amb el nano de 18 anys que deia barbaritats. Tota la meva obra em continua representant, encara que ja no sigui exactament la mateixa persona”, concreta Ibarra.

De nen prodigi de la primera onada del rap espanyol dels 90 a cap de cartell en festivals el 2018, Kase.O ha vist, des de la seva ben guanyada talaia, que la societat ara està “molt més oberta al hip-hop” que quan va començar, i reconeix que es mira amb distància l’auge de la música urbana. Per a ell, part de l’èxit d’artistes com Yung Beef i C. Tangana és haver-se convertit en músics “de tendència”, cosa que als artistes de la seva generació no els ha passat mai. Tot i així, el seu respecte és inamovible: “Han sortit del mateix lloc que jo, s’estan guanyant la vida amb el seu art venint directament del carrer”. També és inamovible el suport a la llibertat d’expressió i a figures represaliades com Valtònyc: “La meva defensa d’ell és inqüestionable. L’han utilitzat de cap de turc per acollonir el personal, però només és un nano expressant-se”. ¿Pensa que amb ell o Tote King s’hi haurien atrevit? “És una hipòtesi sobre la qual reflexiono sovint. Reconec que he tingut por que poguessin venir a buscar-me. Però ells mateixos -l’Estat- són conscients que amb un raper amb més seguidors la resposta al carrer hauria sigut molt més dura. I això és una pena, perquè tinc la sensació que Valtònyc hauria de tenir molt més suport del moviment”.

El Palau Sant Jordi tancarà el cercle d’Ibarra, un final de gira en un espai que impressiona. El seu objectiu no és omplir-lo, sinó que ningú es quedi sense entrada, però l’aragonès avisa: “A Madrid vam portar 12.000 persones, per què no fer el mateix a Barcelona?”