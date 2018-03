Jordi Lanuza es despulla en solitari

Jordi Lanuza va signar amb Greta (2015) l’últim i millor disc d’Inspira, el grup que ha liderat durant pràcticament una dècada. El naixement de la seva primera filla, o més ben dit, la idealització de tot el que arribava amb la novetat, va ser la inspiració d’un treball d’intensa bellesa. La continuació d’aquell elapé arriba, dos anys després, amb “l’experiència a la pràctica, no tant el que imagines o esperes”, com explica Lanuza, que publica, amb Com a casa (2018), el primer disc amb el seu nom com a protagonista, sense cap altra companyia al darrere.

Pot semblar redundant parlar de projecte en solitari quan Inspira, aparcada temporalment, ha estat una banda tan identificada amb Lanuza. S’entén el canvi quan deixes que s’expliqui el músic: “Inspira és un projecte de composicions meves compartides amb bons amics a l’hora de vestir les cançons, dinamitzar-les i desenvolupar-les, però aquest cop han estat onze talls als quals no els calia cap arranjament i ja caminaven prou bé”. D’aquí que aquest sigui un disc nu, cru però càlid, sobri, que s’allunya de l’electricitat i evita de totes totes els focs d’artifici: “He volgut prioritzar el so de la guitarra acústica, concretar i perfilar molt cada part”, diu Lanuza, que, de la militància d’Inspira, en trobarà a faltar “els moments èpics”.

Amb Pau Vallvé

Com a casa és un disc artesanal, de cuidada orfebreria i que ha gravat en directe amb l’ajuda de Dario Vuelta al so i d’un vell conegut de la casa a la producció: Pau Vallvé, un artista que ha estat amb Lanuza des dels seus inicis amb Inspira: “El Pau, com altres amics, ja feia temps que tenia ganes de sentir un disc meu de guitarra i veu. En tenir aquestes cançons no vaig dubtar i els hi vaig enviar per acabar de perfilar-les conjuntament”. La presentació del disc serà avui a L’Auditori de Barcelona, en el marc del festival BarnaSants.