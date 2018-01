Hayley Williams, la força de Paramore

Malauradament, no és habitual veure dones encapçalant grups de punk mainstream. Es tracta d’un gènere molt nord-americà que, com la gran majoria de pals del rock, està poblat majoritàriament per homes i amb molta testosterona. Hayley Williams, líder i coautora de totes les cançons de Paramore, hi va plantar cara i va servir d’exemple a altres noies quan amb només 15 anys va signar per Atlantic Records. Han passat 14 anys i uns quants milions de discos venuts des d’aquell instant, un període de temps en què Williams s’ha convertit en una de les veus de la seva generació gràcies al nervi juvenil de les seves cançons i la humilitat i la proximitat d’unes lletres en primera persona que han sabut esquivar els tòpics de la rebel·lia de postal pròpia del punk comercial. La cantant i teclista de Paramore ha reflexionat i encara reflexiona en veu alta sobre la qüestió de fer-se gran i de les decepcions i alegries associades a la vida adulta, i també s’ha atrevit a visibilitzar les malalties mentals parlant de manera oberta i natural de la seva lluita diària contra l’ansietat i la depressió.

En essència, l’autora de hits com Misery business, Still into you i Ignorance sempre ha sigut més una estrella del pop que no una icona punk, i és per això que el gir genèric del seu últim disc no resulta tan sorprenent. After laughter (2017), cinquè treball d’estudi de Paramore, proposa un viatge fresc al pop dels 80 amb una generosa amanida de teclats, ritmes tropicals i arranjaments de ball, que enriqueixen l’ADN del vigorós so de la banda. Que Williams -que continua cantant sobre les seves inseguretats i pors vitals- i els seus dos socis, Taylor York i Zac Farro, siguin capaços de reciclar-se i entregar el millor àlbum de la seva carrera, diu molt en favor del grup establert a Franklin, Tennessee. Al Sant Jordi Club podrem comprovar si aquesta metamorfosi també es trasllada al directe.