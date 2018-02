Guitarres, ‘afrotrap’ i futbol de carrer

Només tres edicions han fet falta per convertir el festival Cara B en un dels referents ineludibles de la música urbana a Barcelona. Un esdeveniment de tendències i aires intergeneracionals, on la vella escola -grups amb una dècada de trajectòria- comparteix espai amb la nova i on les guitarres de tota la vida conviuen amb ordinadors i giradiscos. ¿El seu gran èxit? Que no sembli forçat, que surti natural. Aquest cap de setmana serà la quarta ocasió en la qual propostes consolidades i emergents coincideixin a la fàbrica Fabra i Coats, amb Dellafuente i Los Ganglios com a caps de cartell.

La fórmula sembla senzilla. La primera nit -divendres- el festival se centra en les noves músiques de la generació YouTube, i dissabte en l’escena indie. Noms a destacar per a l’estrena: de la gran esperança del trap català, uns Damed Squad que combinen beats i una filosofia més pròxima al col·lectiu Native Tongues que al gangsta rap, a una de les poques reggaetoneres de l’Estat, MsNina (coautora de Chic, en què se sent el famós “ Claro que sí, guapi ” que va fer fortuna en un espot televisiu). A part del ja citat Dellafuente, també cal remarcar el tancament, amb Steve Lean, discjòquei i productor de Pxxr Gvng.

Dissabte serà el torn de les sis cordes, amb el power trio costa-riqueny Las Robertas, El Último Vecino, Mujeres (després d’haver posat cap per avall l’Apolo fa poques setmanes) i els llegendaris Hidrogenesse, entre d’altres.

Un dels noms que més criden l’atenció d’aquest Cara B serà, divendres, el d’Afrojuice 195, combo de clara influència francesa i considerat el rei estatal de l’ afrotrap. Resident a Fuenlabrada, el quintet madrileny prefereix el futbol urbà -tenen cançons dedicades a Karim Benzema, Paul Pogba, Paulo Dybala i el videojoc FIFA Street- i el ball hedonista que no pas les drogues i les baralles. L’autenticitat i el jogo bonito són les seves millors cartes de presentació.