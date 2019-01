Guillamino, l’home de les mil cares

Lon Chaney va ser el primer actor de Hollywood que es va fer famós per les seves increïbles transformacions físiques i per sortir de la seva zona de confort acceptant els reptes interpretatius més difícils. La premsa el va rebatejar com “l’home de les mil cares”, i es va especialitzar en drames sàdics i pel·lícules de terror. Pau Guillamet, d’ençà que va començar el 2003 amb el nom de Guillamino, ha creat un munt d’identitats musicals i projectes paral·lels diversos (Olde Gods, Braqueberry) que han tocat el pop, el soul o l’electrònica i que fins i tot l’han portat a ser locutor de ràdio a iCat amb un programa que fomenta la melomania entre els més joves. Guillamet és l’home de les mil cares de la música catalana, i el seu últim disc, Fra Júpiter (2018), ha estat enregistrat en un indret, la torre gòtica del monestir de Poblet, i amb una solitud espartana que haurien fet les delícies del Lon Chaney d’El fantasma de l’òpera. “A vegades no et surten les cançons quan estàs assegut a casa amb un cafè amb llet. És per això que val la pena tensionar, buscar un espai diferent i treballar en un període curt de temps; per trobar la inspiració és l’ideal”, explica Guillamino, amb una afirmació que també hauria signat Chaney.

Fra Júpiter és un tractat de folk-pop còsmic gravat en una cel·la de monestir amb el micròfon d’ambient de l’ordinador, una guitarra i la veu en falset de Pau Guillamet. Deu cançons a caixa o faixa que, després de passar pels murs de Poblet, van ser completades sota la supervisió de Joan Pons (El Petit de Cal Eril) amb arranjaments de bateria i de teclat. “Tenia ganes de treballar amb el Joan i volia que fes la mescla del disc. La sonoritat metafísica de Fra Júpiter i la manera com ha estat concebut li són properes”, comenta. Ferran Palau, un bon amic de Guillamino i un dels músics catalans més en forma del moment, ha catalogat el nou treball del barceloní com a “trip-soul gòtic”, una bona manera de descriure un àlbum que ha significat un autèntic tour de force per al presentador de l’iCatKids. Guillamet es despulla emocionalment en temes com Mare, Tremolor o Cançó (una adaptació d’un poema de Màrius Torres).

Després de passar fa uns mesos pel Mercat de Música Viva de Vic, Guillamino torna als escenaris. El divendres 1 de febrer a La NauB1 de Granollers i el diumenge 3 a l’Auditori Barradas de l’Hospitalet de Llobregat (dins del festival Barnasants). “ Fra Júpiter és un àlbum espiritual i molt íntim, i cantar aquestes cançons en públic em costa perquè són molt delicades”, confessa. “Jo vinc del soul i de l’electrònica, de la festa major i de fotre-li canya. Ara em despullo i hi he d’estar molt ficat i connectat perquè el material és molt fràgil. Tinc ganes de fer els concerts, però alhora sé que em desgastaran molt”.

Els Petis Cantors de Granollers

Una de les particularitats de Fra Júpiter és la participació dels Petits Cantors dels Amics de la Unió Granollers, un cor infantil que dona un to fantasmagòric a les cançons. “Va ser molt fàcil treballar amb ells i va sortir molt bé. Volia unes veus tendres i tremoloses amb un puntet inquietant. El cor infantil m’acompanyarà als dos concerts, i a l’escenari aniran vestits d’espectres i fantasmes”. Si Lon Chaney fos viu segur que aniria a veure Guillamino en directe.