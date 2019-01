Gandula, un segell que creix amb amics

La xarxa musical de Barcelona és com un gran circuit ple de cables de colors amb tota la seva complexitat. Uns de més curts, d’altres de més llargs, però tots imprescindibles. Quan un es fon, en ve un de nou que compleix la seva tasca i, així, la roda, la dinamo sonora de la ciutat, segueix en funcionament. N’hi ha d’altres, alguns dels més amagats, que participen incansablement des de l’ombra: la classe obrera de la independència musical, les formigues de l’escena que treballen perquè no tot sigui un mateix fil musical. Uns d’aquests imprescindibles són les persones que formen part de Gandula, el segell que dirigeixen l’Alfons Serra i l’Eduard Pou, tots dos bateries (l’un de Mishima i l’altre de Za!), que aquest 2019 compliran 10 anys al capdavant d’uns dels segells més eclèctics i oberts de mires del país.

“Gandula va néixer com una plataforma per editar discos nostres i d’amics nostres, i encara ens mantenim en aquesta línia, ampliant el cercle a amics d’amics nostres que aviat es converteixen en amics nostres”, explica Pou. Blood Quartet, Sedaiós, Pranke, Big OK, Blood Quartet, Cowtown, Espaldamaceta, Gambardella, Ginferno, Nisei... Tots ells han publicat alguna vegada amb Gandula, un segell que va néixer una nit de Cap d’Any i que a mesura que ha anat passant el temps s’ha anat convertint en “una plataforma de projectes pròxims al do it yourself que ens ajuntem per treballar en un concepte molt més estimulant: el do it together ”. Com aquella cançó dels At Versaris: “Sol no és que sigui difícil, sol és un pal”. Ara, a més, es podrà gaudir de tots aquests grups en el recopilatori Gandula 10 anys.

La celebració d’aquesta dècada màgica comença a l’Apolo avui mateix amb l’actuació dels Za! i els dos grups alemanys del segell, 13 Year Cicada i Pranke, i s’estendrà al 26 d’abril amb tot un dia de festival al Konvent de Cal Rosal (Berga), per on passaran Sara Fontán, Blood Quartet, Gambardella i Seward, entre altres sorpreses.