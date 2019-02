Ensemble Topogràfic amb piano de cua

La ballarina Anna Hierro i el músic Carlos Martorell, també conegut com a Shoeg, són Ensemble Topogràfic, una doble entesa de so i moviment procedent de Tortosa que va debutar anys enrere al festival Eufònic. Als inicis, quan encara comptaven amb la guitarra d’Andreu Garcia (Ubaldo), es tractava d’una proposta plena de distorsió, però amb el temps el so del grup s’ha anat sofisticant i els sintetitzadors han pres el protagonisme. Malgrat que treuen discos - Ensemble Topogràfic (2015) i Llac (2017)-, aquestes gravacions són sempre una conseqüència dels seus espectacles, on el moviment i l’experiència física d’artistes i públic resulten imprescindibles.

Si el seu primer espectacle evocava el paisatge del delta de l’Ebre (amb músiques titulades Boira i Sediment ), a Llac van deixar enrere el seu vessant més orgànic per endinsar-se en la tecnologia. En aquell espectacle, Martorell va perfeccionar els aparells amb què Hierro pot modificar el so en temps real a través del moviment i el muntatge s’acostava més a una obra de teatre que a un concert amb dansa incorporada. Ara, a Meteora, peça inspirada en els monestirs ortodoxos grecs encimbellats als Meteors, s’han aliat amb Xavi Lloses, de manera que dansa i sintetitzadors conviuen amb un piano de cua a l’escenari. “Aquesta vegada hem pogut treballar més l’espai escènic”, explica Martorell d’un espectacle en què també els músics, i no només Hierro, intervenen en la coreografia. “El tema són les relacions de poder i en aquest cas som nosaltres els que tenim el poder sobre el públic”, explica el músic, que prefereix no desvelar gaires aspectes de la posada en escena per no carregar-se l’efecte sorpresa. “Tot és nou, no hi ha res reciclat, però manté tota l’essència d’Ensemble Topogràfic”, assegura. L’estrena, els dies 2 i 3 de febrer a la Sala 3 de L’Auditori, forma part del cicle Escenes i es fa en col·laboració amb el Sâlmon Festival.