Edison Aguilar:“El moviment és el nostre primer idioma, fins i tot abans que la dansa i la música”

Fill de pares brasilers però nascut a Barcelona, Edison Aguilar (1978) porta el moviment a la sang. Criat al barri de Can Sant Joan de Montcada i Reixac, el seu origen humil el va obligar a ser autodidacte i a aprendre de gèneres com el hip hop o el heavy metal. Des del 2004 està al capdavant de la companyia Brincadeira, un dels grups de percussió més importants d’Europa i que també té un projecte social.

Uns inicis marcats pel futbol

Abans de la música va ser el futbol, perquè als 15 anys el Barça el va fitxar per al seu equip de futbol sala. Un carrera futbolística d’èxit que va culminar amb una lesió als turmells. D’aquella època Edison va aprendre la importància de la disciplina i la competitivitat. Després d’un viatge al Brasil va conèixer un grup de persones que feien percussió al Parc de la Ciutadella. Allò va ser el naixement de Brincadeira. Després l’Ajuntament els va oferir una sala d’assaig amb una única condició: que cada dia fossin una mica millors. “M’ho vaig prendre en seriosament”.

Projecte social i professional

Al principi Brincadeira era un grup de percussió normal, però aviat va iniciar projecte social amb joves de barris com el de l’Edison. “Un espai per sentir-se lliure a través d’un objectiu comú”. L’èxit va ser tan gran que fa dos anys el grup va començar a tocar amb artistes com els Brodas Bros, amb qui van poder actuar en grans escenaris i viatjar per diferents països. “Som professionals, però la base segueix sent social, amb joves que es volen dedicar a la música però que puguin aprendre sense cost”. I tot sense demanar cap subvenció: “Només guanyem el que donen els bolos”.

La importància del moviment

Si hi ha una cosa que té clara l’Edison és la importància del moviment. “Aquest és el nostre primer idioma, fins i tot abans que la dansa i la música”. Per això a l’hora de compondre o de tocar una nota ell estudia i ensenya quin és el moviment previ. I aquest és un dels motius pels quals dona tanta importància a la improvisació i al teatre en escena. Aviat l’artista estrenarà el nou espectacle de carrer Perculight, on els músics i els tambors aniran coberts de leds connectats de manera interactiva. “Volem que es vegin els nostres moviments a través de la llum”.