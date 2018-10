Ciutat, cultura i comunitat al Say It Loud

Entrar a la web del Say It Loud, el festival de música i cultura negra de Barcelona, és navegar per una anomalia, la de passar 30 segons fent scroll amb el dit índex i no trobar-hi cap logotip de patrocinador comercial. “¿Potser és el seu primer any i cap marca hi aposta?”, és una pregunta tipus que podria venir al cap. No és el cas, aquesta és l’edició número 11. “¿Doncs segurament és un festival petit?” De nou, una premissa errònia. El Say It Loud no abaixa el llistó ni un sol centímetre i torna a apostar per una programació que barreja caps de cartell envejables (Ezra Collective, Sister Nancy, Coely i Blitz The Ambassador), amb propostes menys conegudes però de qualitat (Compota de Manana, Alibabrass, What About The Half), activitats que s’allunyen del concert canònic, xerrades, projeccions... Amplitud de mires que sap obrir-se a tots els vessants possibles de la música negra. De l’ afrobeat al brass, del hip-hop al reggae, el Say It Loud residirà els pròxims quinze dies en espais públics i comunitaris -la Farinera del Clot, l’Ateneu L’Harmonia, l’Ateneu Popular de 9 Barris, la Fabra i Coats- amb tres paraules que planen sobre la seva filosofia: ciutat, cultura i comunitat. El festival, de nou, aposta per reivindicar el paper de l’art com a vertebrador de les comunitats i de les idees transformadores.

Més enllà dels concerts imprescindibles (com el debut a Catalunya de la jamaicana Sister Muma Nancy o els londinencs Ezra Collective, una de les referències de la nova onada jazz britànic), valdrà la pena no perdre’s activitats com la projecció del documental Beltza naiz amb el debat posterior amb Fermin Muguruza (el seu director) i Amaia Jackson (dimarts 23 als Cinemes Girona) o la taula rodona “I què passa amb la dona i el reggae? Experiències i percepcions de dones que participen en l’escena musical d’arrel jamaicana a Barcelona” (dissabte 27 a l’Ateneu Popular 9 Barris).