Carolina Durante, molt més que paper cuixé

Vuit cançons, només n’han necessitat vuit. Fa uns anys un fenomen com el de Carolina Durante podia ser més o menys normal en la indústria discogràfica: un grup que surt de l’escena subterrània i que amb un parell de hits incontestables es cola a les llistes del pop de masses. Però ara, en una època en què les apostes per grups de guitarres del subsol són més aviat escasses, casos com el del grup d’ indie rock madrileny s’han de celebrar i seguir amb atenció.

Les seves dues perles són Cayetano, un homenatge satíric al pijerío madrileny, i Perdona (Ahora sí que sí), versió de Marcelo Criminal amb Amaia Romero (Operación Triunfo) a la segona veu. “L’estiu del 2018 ja ens havia anat prou bé i estàvem expectants de com aniria després de la cançó amb ella. I la veritat és que tot ha explotat una mica”. Parla Diego Ibáñez, cantant de Carolina Durante, que ja ha complert el somni que tenia de compartir cartell amb Los Punsetes: “Nosaltres venim del cercle de grups independents i veure la quantitat de públic que arrosseguem em deixa al·lucinat, ha sigut un xoc”, explica.

Carolina Durante són conscients que el seu repertori encara és curt i que fins que no llancin el disc de debut no podran considerar-se un “grup gran”, però alhora tenen la certesa que no poden permetre’s que els surti “regular perquè el vaixell s’enfonsa”, diu un Ibáñez que ha hagut de lluitar contra dues etiquetes que els han perseguit els últims mesos. Se’ls ha acusat de grup pijo, quasi compartint escena amb Taburete, la banda que lidera el fill de Luis Bárcenas. “Ho hem alimentat fent una mica el trol en algunes entrevistes. A Vanity Fair vam dir que veníem de La Moraleja i s’ho van empassar”, diuen. I han aparegut a les revistes del cor per la relació que, presumptament, mantenen Ibáñez i Amaia Romero: “Odio que la primera impressió que algunes persones tinguin del grup vingui d’aquí”, diu.

Sobre el nou disc, que començarà a ensenyar-se al març, estan intentant no generar “gaires expectatives” perquè després “l’hòstia pot ser majúscula”. Per això es reivindiquen com un grup que no ha fet passos en fals i que mira al futur amb optimisme: “Ens sentim al costat de grups independents com La Plata i Mujeres, formem part de la mateixa escena i ens hi identifiquem. Però també treballem amb Universal i n’aprofitem els recursos, cal ser ambiciosos”, assegura Ibáñez, que reconeix que per a ell encara són més importants les sensacions del directe que “els milions de visites o escoltes que es poden tenir”.

Plat fort del Cara B

Els Carolina Durante seran un dels plats forts de la nova edició del Festival Cara B, a la fàbrica Fabra i Coats, un concert en què ja avançaran coses del seu futur disc: “Sonaran tres o quatre cançons del disc... que sinó en vint minuts ens acabem el concert”, riu el cantant. Els madrilenys tocaran aquest dissabte, el dia en què actuen els grups de guitarres La Plata, Novedades Carminha i Cupido, el grup de pop de Pimp Flaco, que acaba de signar amb el segell del Primavera Sound, entre d’altres. I avui mateix hi toquen noms clau de la música urbana com ara Rels B, Cecilio G, La Zowi i el mateix Flaco, acompanyat aquesta vegada pel seu germà Kinder Malo.