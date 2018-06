Bruno Mars, la seducció de moure els malucs

Bruno Mars ha crescut sabent quins són els ingredients clau d’un bon espectacle: música encomanadissa i ballable i una bona coreografia. Amb només quatre anys ja pujava als escenaris per imitar Elvis Presley dins d’un xou familiar que va arribar a ser molt popular a Hawaii, d’on és originari. Allà va aprendre que un bon joc de malucs podia ser molt poderós. Ara, als 31 anys, Peter Gene Hernández -el seu nom real- continua explorant aquest vessant ballable del pop i recollint els fruits del seu tercer disc, 24k magic (2016): sis premis Grammy i una gira mundial de més de 200 concerts que va camí de trencar rècords d’assistència i de venda d’entrades.

“Quan sortia de festa amb els amics a Hawaii si no ballaves les noies no et miraven -explicava Mars al principi de la gira en una entrevista a la televisió sueca-. Així que saber ballar era molt important. I a la ràdio jo escoltava sempre música dance”. A més a més, a 24k magic li ha afegit el color daurat de les joies com a element imprescindible i determinant. “Quan anava a l’estudi de gravació vaig adonar-me que si em vestia amb roba d’estar per casa en sortiria el so que transmetia aquell xandall... Així doncs, vaig decidir posar-me totes les joies que trobava i les meves millors sabates i compondre així. Això em va ajudar a tenir l’actitud”.

En va sortir un univers sonor ballable i sofisticat que fusiona tant el funk de James Brown com el dance beat i el pop rap dels 90 de grups com Boyz II Men -com a mostra, l’últim single del disc Finesse, interpretat amb la rapera Cardi B-. Amb mentalitat bling bling però per a tots el públics; una accessibilitat que, de fet, sempre ha marcat la seva música. Fins i tot Michelle Obama, fan confessa del hawaià, va fer servir el tema Uptown funk -coescrit amb el productor Mark Ronson- per a Let’s move, la seva campanya contra l’obesitat infantil amb una coreografia que ella mateixa ballava pels talk shows americans. Un cop de maluc per canviar el món.