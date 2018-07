Beyoncé i Jay-Z, els reis Mides del pop

La notícia musical d’aquesta primavera va arribar des de París. Amb una imatge ja icònica -i un vídeo, de la cançó Apeshit - feta davant la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci, al Louvre, Beyoncé i Jay-Z presentaven el que és el seu primer disc conjunt, Everything is love, signat com The Carters a partir del cognom del raper de Brooklyn. No és cap novetat que l’anunci del disc, penjat en exclusiva a la plataforma de streaming Tidal, arribés per sorpresa. Beyoncé ja ho havia fet sense previ avís amb el seu últim treball, Lemonade (2016), que va acompanyar d’un documental emès a la HBO. El que pot causar més estranyesa és que el disc dels Carter-Knowles apareix mentre estan immersos en una gira europea conjunta en la qual, pel que sembla, no interpreten cap cançó d’aquest nou elapé.

On the Run II Tour és, com indica el número, la segona gira que fan plegats, tot i que aquesta vegada paren especial atenció a Europa, ja que en la primera gira només van aturar-se en dues dates a París. L’únic concert a l’estat espanyol serà aquest dimecres a l’Estadi Olímpic de Montjuïc, on la de Houston repetirà després del seu majestuós concert del 2016. Si fem cas del que s’ha pogut veure als xous previs, la parella interpretarà grans èxits de l’un i de l’altre indistintament, sovint amb tots dos a l’escenari. Exemples? Baby boy, Run the world (Girls) i Ring the alarm per la banda de Queen B, i Big pimpin, Clique i 99 problems per la de Carter, que s’oblida de la seva primera i gloriosa etapa a Def Jam.

Una gira que més que promocionar un disc que no interpretaran en directe s’entén com una celebració dels deu anys del casament entre dues de les grans figures del pop i el rap del segle XXI. El concert de Barcelona arriba en un moment conjugal dolç, un any després que nasquessin els bessons de la parella, i oblidades, de moment, les sonades infidelitats (sempre per part de Jay-Z) que van estar a punt de fer que el matrimoni se n’anés en orris.