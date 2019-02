BB Sin Sed, passar-ho bé 20 anys després

“Si no m’enteneu, deixeu-me en pau”. És un missatge prou clar, no? Potser li trobareu encara més sentit quan sapigueu qui l’ha escrit i on apareix. A Tarot de amor mestizo, una cançó publicada en un d’aquells discos tan rematadament improbables que el simple fet que existeixin ja és una celebració. Els BB Sin Sed, herois de la nova onada catalana, han tornat a la carretera amb La dirección que no tomo (2019), el seu nou disc després de -agafeu aire- 22 anys de silenci discogràfic. La història és d’aquelles més o menys habituals: un grup que ho va deixar fa anys i que es retroba per fer uns concerts nostàlgics, i la cosa va tan bé que segueixen tocant. Pròleg per tornar a fer un disc: “Vam adonar-nos que el públic de tota la vida tenia ganes de veure’ns, però també gent que ens va descobrir tard i que no ens havia vist en directe. El que passa és que no tenia sentit fer molts concerts amb cançons de fa més de vint anys...” Parla Xavi Vendrell, vocalista del grup de Sabadell.

Segurament el públic hauria acabat exigint temes nous, però hi havia altres motius més interns per tornar, més de grup. “Tenim la sensació que en el seu moment no vam tancar el cercle”, explica Vendrell, rememorant la història de BB Sin Sed, que mai van ser els guanyadors de la classe: “No ens traurem mai l’etiqueta de grup maleït, estàvem massa lluny de la radiofórmula perquè ens anés bé”, recorda. Amb l’única -i correcta- aspiració de “passar-ho bé”, la veterana banda vallesana presenta un elapé de rock sense fissures que comença amb un cop de puny a les costelles. “Cruz, clavos y gasolina és la nostra manera d’avisar-vos que hem tornat”, diuen. I el disc es mou “sense condicionament ni pressió de cap companyia discogràfica”, resumeix el cantant. BB Sin Sed presentaran La dirección que no tomo el 8 de març a l’Upload (Barcelona), en el que serà un concert “d’alt voltatge”, avisa Vendrell. Gaudir al màxim i fer tot el soroll possible, això és l’únic que els preocupa el 2019.