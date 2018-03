Antiherois a l’ombra dels gratacels

Heu imaginat mai quin és el so de la vostra ciutat? Smartphones, vigilància massiva, neons, uniformes negres i un panòptic per a cada veí. Benvinguts a l’estat de Gaika i Mykki Blanco, dos artistes que llegeixen el nostre present de forma extraordinàriament lúcida, ja sigui a través dels seus cossos, ja sigui unint corrents musicals interconnectats o interpretant tradicions distòpiques com les d’ Akira o Ballard. Gaika ho anomena #ghettofuturisme.

“Aquesta és la meva ciutat i aquests són els meus carrers, en estat d’emergència”, entona l’artista a Spaghetto (2016), el seu debut al prestigiós segell d’electrònica Warp. A mig camí entre les idees concretes i les imatges abstractes, Gaika aconsegueix fer-nos viure de forma immersiva i gairebé física l’experiència del ciutadà arrossegat als marges d’una megalòpoli com Londres, casa seva. Enèrgica, per moments tràgica, barreja l’actitud seriosa del rap, els ritmes caribenys del dancehall, els sons foscos i urbans del grime, les pulsions electròniques lentes del trip hop i, sobretot, el palpitar frenètic i cada vegada més amenaçador de les ciutats globals.

Com un antiheroi que camina entre les ombres dels gratacels, Gaika ha trobat en Mykki Blanco un aliat poderós. Aquest artista novaiorquès vincula el seu rap visceral i sintètic amb la comunitat queer i l’activisme. Estrenant videoclips en plataformes com Pornhub i convertint les sales de concerts en poderosos espais de reivindicació i eufòria, Mykki Blanco arremet directament contra la moral i els prejudicis sexuals i racials.

Gaika i Blanco presenten una performance exclusiva conjunta al DNIT, cicle que se celebra l’últim divendres de cada mes al CaixaForum, i per on han passat alguns dels artistes més avantguardistes de l’escena electrònica internacional. Avui, la parella ens col·locarà al centre de la seva distopia, potser no tan allunyada de la nostra.