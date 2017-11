La Maravilla, quan regalar és sorprendre

La il·lusió que traspua aquesta botiga s’encomana i no ha perdut ni mica de força, ni capacitat d’estímul, en els gairebé 15 anys que fa que està oberta al centre històric de Maó. La Maravilla és un aparador d’objectes únic a les Illes, coses d’allò més diverses per obsequiar i obsequiar-se, per a ús personal, per a la casa, l’oficina, per a infants, joves i adults. Objectes, complements, il·luminació, petita jardineria, cuina... Són tantes i tan variades les coses que s’hi troben que qualsevol que no conegui aquest espai pensarà que és immens. Ho és l’esperit, molt gran en molt pocs metres quadrats, i així i tot t’hi pots perdre, mirant i meravellant-te. Ara que s’acosten dies d’obsequiar, he de confessar que, per mi, aquesta botiga fa que regalar i sorprendre siguin sinònims.

La Maravilla és Ramon Pujol, i viceversa. A La Maravilla la vaig descobrir a Vinçon, la mítica botiga del disseny al passeig de Gràcia de Barcelona. La vaig descobrir quan, devers el 2005, hi vaig comprar un davantal amb un ase que guaita darrere d’una paret seca. Hi vaig llegir “La Maravilla, Menorca”. A la següent visita a Maó, m’hi vaig perdre, com faig ja sempre que vaig a l’illa, i no hi ha vegada que entri a La Maravilla que no recordi la creativitat que podia respirar a Vinçon, només que l’ase menorquí em dona la benvinguda. És la imatge de la casa. No sabia que Ramon Pujol, abans d’instal·lar-se a Menorca, va fer feina 13 anys a Vinçon, sobretot en la realització d’uns aparadors que molts encara tenim a la memòria. “Hi feia el que m’agradava, i és el que faig a La Maravilla: Venc el que m’agrada a mi”, diu. Són coses maques i útils, sempre originals i intel·ligents, que sovint et provoquen el somriure que dona el benestar.u

PORTAL DE MAR, 7 (MAÓ)