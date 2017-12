En mi maleta,un conte de fades, viatges i il·lusions

Una portassa pintada d’un verd-blau intens, profund, amb un finestró vermellós, i un missatge que crida a fer les coses amb estimació. Quan està tancat el local En mi maleta ja ens fa sentir la convidada a un món especial, ens activa la imaginació, ens fa somiar. A la placeta del carrer Arabí de Palma, al lateral de l’església de Sant Miquel, el mateix espai que ocupen les terrassetes de la llibreria de la Biblioteca de Babel o del bar de l’Antiquari, quan Paloma obre la portassa deixa al descobert, de pinte en ample, una mena de casa de pepes, amb animalons fets de drap, joguines antigues, vestits per a nadons i complements delicats i sovint florits.

Paloma va inaugurar la botiga el mes d’agost passat (abans estava entre la plaça Major i el Banc de l’Oli). I aquella portassa grisa va cobrar color: una làmpada de vidres penjants, un bagul, un llit de nina vell, un maniquí, miralls vintage, la paret del fons de flors, les altres de color i, a tot arreu, assegudes aquí i allà, les conegudes pepes artesanes daneses Maileg, en forma de conills o de nins i nines, que són d’aquestes joguines que ens remeten a una infantesa imaginativa, lliure de sorolls i de ritmes digitals. I és que enfront de l’actualitat dominada per jocs de plàstic, de pantalles i aplicacions automatitzades, hi ha una porta -una portassa, en aquest cas- que promou que un nin o una nina s’agafi a les llargues orelles d’un conill, el passegi de la mà o agafat dels peus i el converteixi en el seu amic inseparable, company de llençols, de viatges i de pensaments. Mirant aquí i allà, entre les parets d’En mi maleta, una pensa que, en gran mesura, aquesta petita botiga és el conte de fades de Paloma, la propietària, qui no vol perdre la capacitat de somiar.u

CONFRARIA DE SANT MIQUEL, 10 (PALMA)