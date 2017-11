Quan l’art es mostra des d’El Mirador

Avui no ens aturam a un negoci, sinó als peus d’una proposta altruista, independent i singular. Ens aturam al cèntric carrer Set Cantons de Palma, davant el número 6, i aixecam la mirada cap al finestral del primer pis. Observam El Mirador, un espai per a l’expressió de creadors d’aquestes illes. Ens hi aturam ara, a més, perquè coincidint amb el Dia internacional de la no violència contra la dona, el proper 25 de novembre, El Mirador ens mostra una obra feta per Laura Marte, Las Taradas, Leticia María i Laura Torres Balaguer, i comissariada per Alelí Mirelman, sobre els límits socials per qüestió de gènere. És la proposta d’El Mirador d’aquest mes de novembre, que a més es projecta més enllà d’aquest espai amb una activitat formativa els propers dies 23 i 24 d’aquest mes al Casal Solleric. En tot cas, no només ens aturam a El Mirador aquest mes i per aquesta proposta, sinó que és una visita que recomanam fer mensualment, en una passada per l’esmentat carrer o, si més no, al Facebook d’El Mirador.

El projecte se li ha de reconèixer, amb tot el seu valor, a l’artista Lluís Fuster, qui des de fa prop de quatre anys cedeix el finestral del seu estudi a un artista o a un col·lectiu d’artistes perquè hi facin una obra del tot lliure. L’art s’exhibeix des d’El Mirador. I si dic que es mereix reconeixement és perquè Lluís Fuster va començar fent, als vidres, un tauler d’escacs verd i negre quan començaren les mobilitzacions per l’educació, el 2013, i de llavors ençà El Mirador ja ens ha mostrat l’obra d’una cinquantena d’artistes, pintors, fotògrafs i grafiters. I això, en una iniciativa particular seva, s’ha de reconèixer no només que du feina, sinó que fa més interessant i més creativa la nostra ciutat. u

CARRER SET CANTONS, 6, 1R (PALMA)