Una farmàcia,per mirar bé de prop

Són ulleres d’emergència. Entrats a una certa edat i arribada la presbícia, a la majoria de persones se’ns fa imprescindible tenir-ne unes a mà, i qui diu unes, diu un parell dels mallorquins. Posa-les, lleva-les, torna-les a posar, a la punta del nas, damunt el cap, penjades de l’escot, a la butxaca, dins la bossa, a la tauleta de nit, a la cuina, a casa, a la feina, les puges, les baixes, et cauen, les perds, les fas malbé, les retrobes, les destrosses... Qualsevol que hagi arribat al moment en què tot allò que té a dos pams del nas es difumina ha constatat la dependència de les ulleres de mirar a prop, una dependència intermitent, però dependència al cap i a la fi. Són una necessitat, però també hi ha maneres de trobar-hi un punt de diversió. Canviar de color o de forma o de materials, un punt xocant a vegades, cercar que passin desapercebudes d’altres, singularitzar-te, que t’afavoreixin o que et donin un aire diferent... Tot són maneres. N’hi ha tantes per triar... Mentre les mires, te les emproves i les tries, tens una estona d’entreteniment assegurat.

Entr a la farmàcia Guijarro de la plaça de la Reina de Palma, tot just començant el Born. Entre totes les farmàcies i establiments diversos on es poden adquirir ulleres d’urgència per a la presbícia, aquesta apotecaria sorprèn per la quantitat i la varietat. Amb una secció dedicada a l’òptica a l’entrada, la farmàcia Guijarro és, segurament, la que té més ulleres de presbícia a les Illes, o almenys no en conec d’altra amb un assortiment tan gran i tan atractiu. Es nota que darrere hi ha qualcú que s’ho passa bé cercant-ne i triant-les. De tots els colors i per a tots els gustos, aquestes ulleres d’emergència estan fetes per mirar de prop, però també perquè et mirin, perquè s’hi fixin, si és això el que vols.

PLAÇA DE LA REINA, 11 (PALMA)