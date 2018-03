Un sopar amb Donald Trump i Kim Jong-un

Des de les reunions nadalenques en família fins als sopars institucionals per inaugurar un congrés de mòbils, sabem des de sempre que les trobades al voltant de la taula les carrega el dimoni. Així que, tremola món: Donald Trump i Kim Jong-un es reuneixen per sopar a la Casa Blanca. La trobada, organitzada amb males arts, és obra de Melania, que té més d’una raó en contra del seu marit. I és pura dinamita. El xoc d’egos entre dos dels homes més poderosos i perillosos del món és la gasolina argumental de The Trumps, la comèdia musical escrita per Xavi Morató que es representa al Teatre del Raval de Barcelona.

En realitat, la culpa d’aquesta reunió improbable la té Sergi Cervera. L’actor del Polònia (Raül Romeva, Albert Rivera) és un apassionat de la política. I també dels Estats Units: durant bona part de l’any viu i treballa a Los Angeles, i està molt al dia de la realitat que es cuina al voltant dels centres de poder. Ell és l’ideòleg, el protagonista i també el productor de l’espectacle. Jordi Olivé signa la música de la peça i l’ha codirigit, en col·laboració amb Morató.

Aquest vodevil, com el defineix l’autor, s’estructura en dues parts. La primera mostra les misèries domèstiques del matrimoni Trump, amb una Melania més que farta de les excentricitats del seu marit, de qui s’hauria divorciat si els votants no haguessin embogit i l’haguessin convertit en president. “Ella i el majordom són les úniques persones assenyades de la Casa Blanca”, descriu Morató. Quan arriba Kim Jong-un, la feinada serà aconseguir que aquests dos “nens consentits acostumats a manar i a fer la seva voluntat” no acabin provocant una catàstrofe mundial, enfebrits pel joc de veure qui és capaç de fer-la més grossa en versió qui prem primer el botó de la destrucció.

“L’obra toca bastants temes, però hem intentat que estigués equilibrada la part domèstica amb la dels mandataris mundials, que amb les seves decisions afecten milions de persones”, explica l’autor. La clau és un humor molt estripat perquè els personatges i les situacions que planteja també ho són. Més que aprofundir en l’actualitat entesa com la descripció del dia a dia, l’autor ha intentat dibuixar uns personatges que tinguin entitat pròpia i funcionin per si mateixos. “Ens els podríem haver inventat i funcionarien igual”, diu.

En escena hi ha només quatre actors. A més de Cervera, Mingo Ràfols interpreta Kim Jong-un, Mònica Macfer és Melania i Joan Olivé interpreta el majordom. Però a l’obra n’apareixen un bon grapat més, donant veu a una colla de mandataris europeus que intentaran contribuir a evitar la catàstrofe mundial originada per l’infantilisme galopant a la Casa Blanca. En aquests cameos en vídeo hi participen Mont Plans (que interpreta Angela Merkel), Dafnis Balduz (Macron), Lloll Bertran (Theresa May), Txabi Franquesa (Putin) i David Guapo (Rajoy).

Imaginar-se aquest últim personatge i donar-li vida ha sigut relativament fàcil per a Xavi Morató: cada setmana li dedica un guió d’una pàgina a la revista El Jueves. “Per escriure un personatge has d’entendre el que li passa pel cap. Jo entenc els personatges de l’obra, tot i que no hi estigui d’acord. Són molt perillosos, però no els he escrit des d’un odi visceral”.

Morató, que amb les seves obres ha guanyat diferents premis, entre ells el prestigiós Premi Born de Teatre 2014 (amb Un pie gigante los aplasta a todos ), diu que aquesta obra no ha viscut les peripècies habituals a l’hora de trobar sala. Va ser molt fàcil aconseguir la complicitat del Teatre del Raval per estrenar-la, ja que el tema que planteja és prou sucós per generar expectatives.