I què coi són les noves escenes?

“No havia vist mai res semblant”. Per a l’artista David Espinosa, la frase és gairebé un mantra. L’hi dediquen molts espectadors després d’assistir a alguna representació de les seves obres. A ell també li va passar. Temps enrere, aquell noi d’un petit poble d’Elx sense cap vinculació familiar amb el món de la cultura també es va sentir fascinat per la descoberta de maneres diferents d’habitar l’escena. Li va passar amb Pina Bausch i el seu Cafè Müller, i amb Kantor, la Fura dels Baus, Rodrigo García, Comediants, la dansa d’Àngels Margarit... Ara recorda aquells espectacles impactants i iniciàtics a la seva Conferència espectacular, una peça biogràfica on recorre algunes de les grans fites de les anomenades noves escenes i analitza el seu sorgiment i evolució tant a Catalunya com a la resta d’Europa.

Aquesta Conferència espectacular és un encàrrec. L’hi van fer des de la Xarxa Transversal, una aliança de ciutats al voltant de la cultura i de la voluntat d’unir esforços per fer-la arribar arreu en les millors condicions. Implicades en diferents projectes, enguany les ciutats de la xarxa han apostat per intentar democratitzar l’accés als llenguatges escènics menys convencionals. El projecte inclou la gira pel territori d’algunes de les propostes més trencadores estrenades els últims anys. I com que saben que molta gent encara es pregunta què coi és això de les noves escenes, la Conferència espectacular s’ofereix de franc com a pròleg de les representacions, i serveix perquè tothom es pugui situar.

“Vaig voler fer un projecte divulgatiu que fugís del format de conferència avorrida, i d’aquí ve la idea de fer un espectacle”, comenta David Espinosa. “Vaig pensar que si ho acostava a la meva pròpia experiència connectaria millor amb el públic -continua-. Parlo de la meva trajectòria perquè si això t’ho expliquen des de la perspectiva d’algú que no té formació és més fàcil d’entendre. Ho explico de manera molt planera, em sincero molt i els dic, per exemple, que la primera vegada que vaig veure una obra de l’Àngels Margarit no vaig entendre res”.

Així que va sumar el que ell havia viscut com a espectador d’aquelles primeres propostes insòlites i revolucionàries amb el llenguatge singular que ha consolidat amb els seus anys de dedicació professional: teatre d’objectes i miniatures, jocs de llums i ombres, propostes emparentades amb la performance. Per exemple, per recordar l’impacte que li va provocar aquell Cafè Müller on Pina Bausch ballava amb els ulls tancats entre el mobiliari d’un cafè buit, Espinosa utilitza una nina de 30 centímetres i la mou per fer-la ballar per un escenari minúscul ple de cadires minúscules que ha d’esquivar contínuament.

Amb aquesta introducció, Espinosa ajuda el públic a entendre millor els espectacles que veurà. “La veritat és que treballo molt per altres països, però a Catalunya no és tan fàcil girar, a banda del Festival Noves Tendències de Terrassa, on acostumo a estrenar, i alguns teatres de Barcelona”, explica l’artista. En les seves actuacions internacionals Espinosa coincideix sovint amb altres representants catalans de les noves escenes, que com ell tenen bona part del seu circuit en escenaris internacionals. Alguns d’aquests artistes formen part de la gira per Catalunya organitzada per la Xarxa Transversal.

Raphaëlle, de La Conquesta del Pol Sud; Kingdom i Birdie, tots dos de l’Agrupación Señor Serrano; Esmorza amb mi, d’Iván Morales i Cosas que se olvidan fácilmente, de Xavier Bobés, són els espectacles programats (els detalls d’agenda es poden consultar a txac.cat ). La xarxa agrupa deu ciutats mitjanes de Catalunya (Girona, Figueres, Olot, Manresa, Granollers, Sant Cugat, Mataró, Vilanova i la Geltrú, Reus i Tortosa), amb l’objectiu de fer “que tot el territori sigui generador i receptor de propostes en el terreny de la creació”, tal com descriu Laura Cuenca, que juntament amb Núria Pascal coordina les activitats de la Xarxa Transversal.