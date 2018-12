Els 20 millors muntatges del 2018

01

‘TRAVY ’

ORIOL PLA

En pocs anys, Oriol Pla ha passat de ser l’intèrpret que comença a cridar l’atenció dels crítics a un d’aquells escassos noms que reben la condició unànime de grans actors, ja sigui en el teatre com en la televisió o en el cinema. Aquí torna al lloc on tot va començar, i la seva família -el pare, Quimet Pla; la mare, Núria Solina; la germana, Diana- l’acompanya en aquest viatge per les terres, sense fronteres, de la realitat i la ficció. Amb tendresa, elegància i amor infinit, no exempt de desavinences i moments tràgics, Oriol Pla ens mostra d’on ve tant en termes professionals com personals, que en el seu cas són una mateixa cosa. Travy va extasiar el públic i ja des de la seva mateixa estrena, amb tot exhaurit, va merèixer el retorn a la cartellera.

02

‘UNA GOSSA EN UN DESCAMPAT’

SERGI BELBEL

Clàudia Cedó arriba al cim de la seva sòlida carrera amb una obra autobiogràfica que no es pot mirar sense un nus a la gola i la pell de gallina. L’autora ajuda a trencar tabús sobre la mort perinatal amb un text que commou pel seu caràcter tràgic però també per reivindicar la capacitat, malgrat tot, de celebrar la vida. I tot amanit amb una direcció excel·lent de Sergi Belbel i unes interpretacions meravelloses.

03

‘LA IMPORTÀNCIA DE SER FRANK’

DAVID SELVAS

Al capdavant de la productora La Brutal, David Selvas demostra en cada projecte que la quadratura del cercle és possible: espectacles de gran qualitat per a un públic molt ampli. A la seva personal posada en escena de l’obra d’Oscar Wilde li va quedar petita la temporada al TNC, productor principal i espai on es va estrenar. Va tenir una segona vida al Poliorama i l’èxit continua en les funcions en gira.

04

‘ISABELLA’S ROOM’

JAN LAUWERS

Fascinant retaule barroc d’imatges, accions i evocacions, una borratxera vitalista protagonitzada per Viviane De Muynck on es parla, es balla, es canta i sobretot es disfruta, vista ja al Lliure i repescada pel Temporada Alta.

05

‘CUADERNO DE CAMPO’

XAVIER BOBÉS, SHADAY LARIOS, JOMI OLI GOR

Un festival és una festa irrepetible que troba el seu sentit més genuí quan programa espectacles com aquest. Una petita gran joia del Grec 2018, site specific nascut de la genialitat de tres especialistes en teatre d’objectes.

06

‘SIS PERSONATGES. HOMENATGE A TOMÀS GINER ’

JUAN CARLOS MARTEL BAYOD

La veritat del carrer i la veritat escènica es fusionen en aquesta meravellosa peça de teatre social, amb text de Joan Yago i commovedores interpretacions d’un actor professional i cinc extutelats de la Fundació Arrels.

07

‘LÀ’

BLAÏ MATEU, CAMILLE DECOURTYE

Duo amb ocell en què Blaï Mateu i Camille Decourtye reafirmen la seva capacitat d’agermanar amb excel·lència gurmet el millor del circ i la dansa contemporànies i extreure’n una bellesa sublim i alhora petita, delicada, commovedora.

08

‘REQUIEM POUR L’

ALAIN PLATEL

Impactant i extremadament emotiu cant a la vida fet des de la mort, en un sentit literal, a partir del document fílmic del traspàs per eutanàsia d’una dona amb una malaltia incurable. Magnífic treball de la companyia Les Ballets C de la B.

09

‘LES COSES EXCEPCIONALS’

SIXTO PAZ PRODUCCIONS

Tots els colors de la vida s’invoquen en aquest peculiar monòleg de Duncan Macmillan (el públic n’és més que mai una peça bàsica) sobre les raons per les quals val la pena viure. Com una teràpia de grup que remou, meravella i reconforta.

10

‘OVELLES'

CARMEN MARFÀ, YAGO ALONSO

Any rere any, com a mínim un espectacle de la Sala Flyhard mereix un lloc d’honor en aquesta llista. Enguany despunta aquesta peça íntima i deliciosa sobre el retrobament de tres germans després de la mort dels pares.

11

‘MEDEA’

LLUÍS PASQUAL

Emma Vilarasau signa un dels millors papers de la seva carrera en aquesta revisió sintètica del clàssic dirigida per Lluís Pasqual al Teatre Lliure. Un espai buit, una gran presència d’elements audiovisuals i una dosi condensada i esmolada de les grans passions humanes.

12

‘SOPA DE POLLASTRE AMB ORDI’

FERRAN UTZET

La Biblioteca de Catalunya és l’espai dels èxits segurs de la cartellera barcelonina, i cada aportació de Ferran Utzet esdevé estel·lar. També aquesta, dolorosa constatació de com el pas del temps desdibuixa els ideals.

13

‘BELGIAN RULES’

JAN FABRE

Abans que la tempesta (les denúncies d’abusos) li esclatés a sobre, el director belga va tornar a triomfar al Grec amb aquesta obra delirant, molt crítica amb els nacionalismes, amb vestuari (i ritme frenètic) de Carnaval.

14

‘XENOS’

AKRAM KHAN

La plasticitat i la brillantor executiva de la dansa del ballarí i coreògraf britànic amb arrels a Bangladesh Akram Khan se sumen aquí a un plus d’emotivitat: el creador s’acomiada dels escenaris amb aquesta magnífica peça.

15

‘4D ÒPTIC’

JAVIER DAULTE

Quan es va estrenar, ara fa 15 anys, aquesta peça de ciència-ficció va deixar una legió de fans de Javier Daulte i del teatre argentí de nova fornada. Ara (gairebé tot) el mateix equip l’ha tornat a portar a escena, amb el mateix bon resultat.

16

‘QUE REBENTIN ELS ACTORS’

GABRIEL CALDERÓN

A partir d’una pirueta forçada, un viatge en el temps, el dramaturg i director uruguaià serveix un artefacte eficaç per reflexionar sobre la responsabilitat individual en l’esdevenir històric i en la vida d’una família.

17

‘LA JAULA DE LAS LOCAS’

ÀNGEL LLÀCER

Magnífic divertimento i muntatge espectacular, aquesta comèdia en què Llàcer fa també d’un dels protagonistes abraça de ple la comercialitat sense renunciar a l’exigència. Versió musical d’un clàssic, amb una excel·lent factura.

18

‘MAREMAR’

JOAN LLUÍS BOZZO

Dagoll Dagom demostra que segueix en plena forma amb aquesta peça que parteix de Shakespeare per parlar de les migracions contemporànies i la fractura de les persones refugiades, amb un repartiment brillant.

19

‘NERIUM PARK’

JOSEP MARIA MIRÓ

Com a bon autor del seu temps, Josep Maria Miró construeix obres properes perquè s’inspiren en el món d’avui. La bombolla immobiliària plana sobre les relacions d’una parella en aquest thriller, una de les seves obres més representades.

20

‘L’OMISSIÓ DE LA FAMILIA COLEMAN’

CLAUDIO TOLCACHIR

Aclamat per l’original en castellà, el dramaturg i director argentí aconsegueix també l’excel·lència en la versió en català d’aquesta història sobre una família tronada però molt autèntica. Interpretacions magnífiques.