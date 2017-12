Els 20 millors muntatges del 2017

01

‘DAVANT LA JUBILACIÓ’

DIRECCIÓ DE KRYSTIAN LUPA

L’estrena del director polonès Krystian Lupa amb actors catalans no podia haver sigut més profitosa. Com tampoc podia haver sigut més encertada la tria: Pep Cruz, Mercè Arànega i Marta Angelat, brillant pels quatre cantons de l’escenari. Lupa, reverenciat de punta a punta d’Europa, posa al descobert la misèria moral del continent en una obra inspirada en fets reals, perquè la família en la qual està basada és autèntica. L’abjecció del nazisme es manifesta aquí en els gestos quotidians d’un triangle fratern amb trets incestuosos. El director fa una lectura magistral de l’obra del sempre corrosiu i sempre encertat Thomas Bernhard, i convida els espectadors a un acte de voyeurisme domèstic que glaça el cor.

02

‘IVÀNOV’

DIRECCCIÓ D’ÀLEX RIGOLA

El primer Txékhov del voluntàriament cessat director dels Teatros del Canal (una altra víctima col·lateral de l’1-O) va a l’essència dels personatges i els acosta amb naturalitat. Fa que la tragèdia no ofegui l’humor. I envolta de naturalisme contemporani la seva desil·lusió vital: els personatges porten el nom real del actors, llueixen la seva pròpia roba i comparteixen retalls de la seva biografia.

03

‘FEDERICO GARCÍA’

DIRECCIÓ DE PEP TOSAR

Pell de gallina, nus a la gola i ganes de repetir. Pep Tosar porta a l’escenari l’univers poètic de Federico García Lorca amb aquella barreja que li surt tan bé: paraula i gest, projeccions videogàfiques, música i ball. La biografia i els testimonis dels qui el van conèixer o l’han estudiat es fusionen amb les seves paraules. El resultat és d’una bellesa delicada, un collage exquisit i brillant amb un extra d’emoció.

04

‘L’ÀNEC SALVATGE’

DIRECCIÓ DE JULIO MANRIQUE

Manrique es va estrenar en Ibsen amb un text fins aleshores inèdit a la cartellera catalana. L’actor i director hi arriba amb una experiència i una maduresa que saben treure tot el suc de l’obra i els seus intèrprets.

05

‘BEWARE OF PITY’

DIRECCIÓ DE SIMON MCBURNEY

La col·laboració entre la berlinesa Schaubühne i la britànica Complicite es va convertir en un dels muntatges estrella del Grec 2017. Les accions dels personatges es confronten a les seves veus interiors en un debat sobre els límits de la compassió.

06

‘THE WINTER’S TALE’

DIRECCIÓ DE DECLAN DONNELLAN

La companyia Cheek by Jowl torna a ser el vehicle perquè Declan Donnellan demostri la seva audàcia a l’hora de muntar Shakespeare: fidelitat absoluta al clàssic però des de la màxima audàcia en la posada en escena.

07

‘LA CALAVERA DE CONNEMARA’

DIRECCIÓ D’IVAN MORALES

Morales supera amb nota el repte de saltar al circuit comercial sense trair el seu esperit lliure de creador valent. Esclar que els intèrprets -Pol López, Oriol Pla, Marta Milla i Xavi Sáez- l’hi posen fàcil.

08

‘EL METGE DE LAMPEDUSA’

DIRECCIÓ DE MIQUEL GÓRRIZ

L’actor Xicu Masó s’enfronta sol al repte majúscul de transmetre les emocions i el valor de Pietro Bartolo, el metge consagrat als immigrants que confien la seva vida al mar. Masó enlluerna amb el seu talent per construir el personatge conservant-ne tota la humanitat.

09

‘JANE EYRE: UNA AUTOBIOGRAFIA’

DIRECCIÓ DE CARME PORTACELI

Carme Portaceli aconsegueix que ressoni amb força el feminisme de Charlotte Brontë. Un cant radical a la recerca de la llibertat, amb una protagonista que no es resigna al destí al qual l’aboca ser dona i pobre.

10

‘BODAS DE SANGRE’

DIRECCIÓ D’ORIOL BROGGI

Fantàstica immersió en l’univers lorquià, amb un cavall i sis actors (Clara Segura i Nora Navas al capdavant) meravellosos en la construcció de l’atmosfera opressiva i densa de les vides estroncades.

11

‘FAIRFLY’

DIRECCIÓ D’ISRAEL SOLÀ

La companyia independent Calòrica construeix una comèdia delirant sobre el món laboral amb aquesta obra de Joan Yago escrita a peu d’escena i que torna a demostrar, marca de la casa, que és possible riure’s de les situacions més fosques.

12

‘ELS NENS DESAGRAÏTS’

DIRECCIÓ DE LLÀTZER GARCIA

L’obra que tanca la trilogia sobre la família és també la més fosca de Garcia. Parteix de fets reals, té l’habilitat de no arrossegar mai els personatges a la condició d’indefensables i ratifica la força creativa de l’autor.

13

‘NIT DE REIS’

DIRECCIÓ DE DECLAN DONNELLAN

Donnellan mereix tornar a ser en aquesta llista per l’espectacle inaugural del festival Temporada Alta. Tradició isabelina (tots els papers interpretats per homes), actors russos i genialitat sense fronteres.

14

‘ELS TRES ANIVERSARIS’

DIRECCIÓ DE JORDI PRAT I COLL

A partir d’una versió de Les tres germanes de Txékhov per Rebekka Kricheldorf, directora i intèrprets aconsegueixen omplir el teatre de l’atmosfera densa del temps que s’escapa, buit i malaguanyat.

15

‘OKLAHOMA’

DIRECCIÓ DE GEMMA BELTRAN

Cada creació de Dei Furbi conté un polsim de genialitat. I en l’espectacle del seu quinzè aniversari barregen autors com Calderón i Kafka en un homenatge a l’ofici d’actor des de la màxima simplicitat: tres actors, unes gomes elàstiques i un excel·lent domini del cos.

16

‘OUT OF CONTEXT - FOR PINA’

DIRECCIÓ D’ALAIN PLATET

La desinhibició total, de moviments i d’actitud, és el tret distintiu d’aquesta peça vibrant de dansa contemporània que només es representa un cop l’any, on Alain Platel ret homenatge a Pina Bausch.

17

‘SIN FRONTERAS’

DIRECCIÓ DE THOMAS RICHARDS

Textos antics i contemporanis, prosa i poesia, realisme i univers grotesc. La barreja de mil ingredients alimenta aquesta peça de creació col·lectiva que qüestiona el comportament humà en situacions límit.

18

‘LES NOIES DE MOSSBANK ROAD’

DIRECCIÓ DE SÍLVIA MUNT

Un magnífic cant a l’amistat on, com en la vida, hi ha de tot: temps per riure, temps per plorar i temps per recordar. Sílvia Munt té prou experiència i olfacte per dosificar-ho, i el resultat és una delícia.

19

‘UN TRET AL CAP’

DIRECCIÓ DE PAU MIRÓ

L’autor i director assoleix una fita personal: sortir de la seva zona de confort (geogràfica, temàtica) amb una obra en què xoquen el periodisme i la vida, servida per tres actrius magnífiques (Vilarasau, Colomer i Ulldemolins).

20

‘NORA’

DIRECCIÓ DE RAIMON MOLINS

El director de la Sala Atrium ho és també del muntatge Trilogia de la imperfecció, una esplèndida versió de clàssics del teatre (Strindberg, Txékhov, Ibsen) que experimenta amb valentia i solvència nous llenguatges escènics.

Han col·laborat en aquesta llista: Santi Fondevila, Belén Ginart i Núria Juanico