El millor teatre per al que queda d’estiu

Les estrenes tardanes del Grec

D’acord, la major part del peix ja està venut, però no tot. Els últims dies del festival d’estiu de Barcelona prometen encara estones intenses. En teatre, l’agitador de consciències de l’escena europea Milo Rau desembarca al Lliure de Montjuïc (29 i 30 de juliol) amb L’assaig, una investigació escènica sobre els mecanismes que converteixen algú en assassí. L’ Assaig sobre la lucidesa de la compayia La Danesa (Espai Lliure, 27 i 28 de juliol) i el Filoctetes dirigit per Antonio Simón al Teatre Grec (31 de juliol) acabaran de tenyir de política i compromís les últimes funcions teatrals del festival. En dansa, ens queda per veure els Cuentos de azúcar de la bailaora i coreògrafa flamenca Eva Yerbabuena (27 i 28 de juliol, Mercat de les Flors), on posa a dialogar el ball i el cante d’arrel amb les tradicions musicals de l’illa japonesa d’Amami, per mostrar-ne les sorprenents connexions. Al mateix escenari, la companyia IT Dansa ofereix també l’ambiciós viatge D’Austràlia a l’Índia, passant per Barcelona (29 i 30 de juliol).

La ciutat abans del desert

Diumenge és el dia D per a moltes sales de Barcelona: l’última funció abans de vacances. Així que, si no els heu vist, esteu en temps de descompte per gaudir de propostes com Audiència / Vernissatge, el magnífic debut de Pere Arquillué a la direcció (La Villarroel), Vania (Sala Muntaner), La importància de ser Frank (Poliorama), o el musical futurista Mars Joan (Versus Glòries). Teniu un parell de dies més, fins dimarts, dia 31, per acomiadar-vos de l’últim fenomen de la Flyhard, Ovelles. Una mica més tard acaben funcions com La resposta (Teatre Goya, fins al 12 d’agost), Humans (Teatre Romea, fins al 5 d’agost), i Tot va bé si acaba bé (5 d’agost), la nova proposta dels Parking Shakespeare al Parc de l’Estació del Nord. També hi ha sales de guàrdia durant tot el mes d’agost. Del 2 d’agost al 2 de setembre, el Teatre Gaudí Barcelona estrena El futbol és així (de gai), un musical amb text i direcció de Xavi Morató sobre la clandestinitat dels futbolistes homosexuals. El Teatre Victòria presentarà Airotic (14-19 d’agost), un espectacle de la companyia francesa Les Farfadais inclòs en la programació del Festival Circuit. I al Maldà recuperen el musical Tot el que no ens vam dir, d’Alícia Serrat & Miquel Tejada (del 6 d’agost al 6 de setembre).

Descobertes a Peralada

El festival estiuenc més exclusiu obre les seves portes a una estrena d’alta volada. El director escènic Oriol Broggi s’enfronta al seu primer espectacle d’òpera, La flauta màgica de Mozart. El debut serà el 6 i el 7 d’agost en un muntatge amb direcció musical de Josep Pons, al capdavant de l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu, amb un repartiment encapçalat pel tenor Liparit Avetisyan, el baríton Adrian Ërod i la soprano Kathryn Lewek. El 13 d’agost la cita és amb l’ Amore de la primera ballarina del Teatre Bolxoi, Svetlana Zakharova. Els Brodas Bros oferiran la seva particular lectura de Pere i el llop (14 d’agost), en què, juntament amb l’Orquestra Simfònica del Vallès, barrejaran música clàssica, hip-hop, cultura urbana i literatura. I també hi haurà dansa urbana en la clausura del festival, el 17 d’agost: Folia combina música barroca i electrònica, hip-hop i dansa contemporània, amb la tarantel·la tradicional italiana.

Per als espectadors viatgers

El festival d’Edimburg (del 3 al 27 d’agost) és la cita imprescindible de l’estiu per als teatrers incurables: fins a 3.000 espectacles, sumant la programació oficial i el Fringe. Enguany, el Théàtre des Bouffes du Nord de Peter Brook i Marie-Hélène Estienne és la compayia resident, amb una presència destacada i diversa al programa. Hi estrenaran The beggar’s opera (del 16 al 19 d’agost), una peça satírica ambientada en els baixos fons, molt poc representada i considerada precursora de la comèdia musical; The prisoner (22-26 d’agost), una indagació multicultural sobre el sentit de la justícia, i La maladie de la mort (16-19 d’agost), en col·laboració amb la iconoclasta Katie Mitchell, la creadora que ha enlluernat el Grec amb la seva personal manera de barrejar cinema i teatre. Akram Khan, un altre dels grans artistes vistos al Grec, té igualment una presència destacada a Edimburg, un festival ple de perles que conviden a la descoberta.

Per als que no es poden esperar

Teniu ganes de nova temporada? Els primers tastos arribaran a principis de setembre. El dramaturg i director Sergi Belbel portarà a la Sala Barts Les roses de la vida (del 6 al 16 de setembre) i Bruno Oro també serà matiner en la presentació del seu Immortal, un monòleg futurista (Club Capitol, a partir del 7 de setembre) on es desdobla en multitud de personatges que han assolit el somni, o potser el malson, de la vida eterna. A La Seca Espai Brossa (5-30 de setembre) hi podreu veure Veus de Txernòbil, un espectacle fet a partir de testimonis directes de víctimes de la catàstrofe nuclear. Però el gran esdeveniment de la tornada és la Fira de Tàrrega, del 6 al 9 de setembre, una riuada d’espectacles de carrer i de sala en què podreu tastar alguns dels muntatges que, de ben segur, trobareu després a la cartellera durant l’esperada nova temporada.