La cara fosca de l’amistat segons Mark Ravenhill, a la Beckett

La joventut desencantada i desesperançada és una fèrtil font d’inspiració creativa per a Íntims Produccions. S’endinsava en aquest món l’obra amb què la companyia lleidatana va sacsejar els escenaris fa un parell d’anys, Wasted, de Kate Tempest, sota la direcció d’Ivan Morales. I hi tornen ara amb Pool (no water), de Mark Ravenhill, que presenten a la Sala Beckett de Barcelona fins al 25 de març. L’espectacle és fruit de la col·laboració entre els Íntims i el col·lectiu VVAA, del qual formen part Anna Serrano, Marc Salicrú i Elena Martín, que signen la dramatúrgia i la direcció.

Ravenhill, dramaturg resident de la Royal Shakespeare Company, és un dels autors imprescindibles de la dramatúrgia britànica contemporània. Autor d’obres tan conegudes i representades (també a Catalunya) com Shopping & fucking o Unes polaroids explícites, el seu teatre mira de cara els racons menys còmodes del món contemporani, i parla amb normalitat de la droga, la violència, la diversitat sexual. A Pool (no water) planteja la cara fosca de l’amistat, de com evolucionen les relacions al llarg del temps i de les fissures provocades per l’enveja, la hipocresia i la frustració. Els personatges de l’obra (interpretats per Isaac Baró, Marc Cartanyà, Oriol Esquerda, Sandra Pujol i Xavier Teixidó) pateixen el terratrèmol provocat per l’èxit d’un d’ells, mentre els altres no aconsegueixen sortir de la mediocritat. Un accident els donarà les eines que buscaven per venjar-se de qui ha triomfat, i s’hi dedicaran amb fruïció.

Pool (no water) va prendre forma en el marc del programa de suport a la creació de FiraTàrrega, i l’aliança amb els VVAA ha donat una clau de volta a les marques d’identitat del teatre dels Íntims: actors entre el públic, escenes envoltades de fum, projeccions impactants, i aquesta capacitat de parlar de temes incòmodes d’una forma tan natural, tan de veritat.