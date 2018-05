‘Una investigación pornográfica’ parla de sexe sense tabús

L’escriptora i cineasta francesa Virginie Despentes s’ha convertit en el julivert de tots els guisats. La reedició en català de la seva obra més coneguda, Teoria King Kong (L’Altra Editorial) ha tornat a posar d’actualitat a Catalunya aquesta abanderada del feminisme, que, entre tantes altres coses, critica al seu llibre el feminisme intransigent amb la pornografia i la prostitució. Les seves teories són la base de l’espectacle de cabaret Una investigación pornográfica, un muntatge de la companyia hispano-mexicana Líate que avui obre el Festival Perles del Teatre Aquitània. Una immersió en el món del sexe sense tabús i des de punts de vista molt diversos: les orientacions i preferències minoritàries, la mirada de les treballadores sexuals, el masoquisme, la masturbació femenina.

“La gent riu molt amb l’espectacle, però a la vegada té la sensació que no se n’hauria de riure”, explica Alba Alonso, intèrpret, dramaturga i directora de la peça, presentada com un fals monòleg. Amb l’excusa de compartir amb el públic els resultats d’una investigació sobre pornografia, una conferenciant puja a l’escenari en companyia d’un músic (Vicenç Mas). A mesura que el seu parlament avança, l’experta s’anirà transmutant en diferents personatges, des de la noia ingènua fins a la prostituta que té la rara oportunitat de parlar de la seva feina amb una veu digna. I el músic també evoluciona. “Comença sent el Vicenç i acaba sent la Vicenta, es transvesteix i aixeca passions”, diu l’actriu i directora, que destaca la facultat de l’espectacle per desvelar i criticar “la doble moral” que tan sovint envolta els temes de sexe. Ells ho fan des del lloc que millor li va a la crítica: l’humor i la interacció amb el públic propis del cabaret. L’espectacle es podrà veure a l’Aquitània fins diumenge.