La innovació escènica dels mexicans Vaca 35, a l’Atrium

Es fan dir Vaca 35, són mexicans però han viatjat sovint a Catalunya. Els vam conèixer a Fira Tàrrega amb el seu espectacle més emblemàtic, Lo único que necesita una gran actriz es una gran obra y las ganas de triunfar, on versionen Les criades de Jean Genet sense cap mena de prejudici ni peatge, i que a Barcelona van presentar a la Sala Atrium. Els vam retrobar amb Ese recuerdo nadie te lo puede quitar, i ens van convidar a una cita teatro-gastronómica de celebració de la vida i la mort a Cuando todos pensaban que habíamos desaparecido. Ara ens tornen a oferir una altra possibilitat per veure com estiren, arronsen, rebreguen i planxen les vores de la creació escènica amb Josefina la gallina puso un huevo en la cocina, un espectacle on la gallina adopta el rol de metàfora de la solitud i les pors més íntimes, que es podrà veure a la Sala Atrium de Barcelona del 13 de juny a l’1 de juliol.

Vaca 35 té gairebé onze anys d’existència, però aquest és el seu primer espectacle “unipersonal”. Dirigit per Diana Magallón, un dels components de la companyia, José Rafael Flores, fa un exercici d’introspecció per parlar d’una dolorosa recerca de la seva identitat en un món que es burla de la diferència i la condemna. Un monòleg tragicòmic, on les paraules i els gestos de Flores tenen com a acompanyament la música d’Alberto Rosas. De la mà de Vaca 35 la Sala Atrium acollirà també l’espectacle Asatia (del 4 al 15 de juliol). És una producció de la companyia Colectivo Berenjena, guanyadors de la primera edició del programa de suport a la investigació i la creació teatral col·lectiva de grups joves La Vaquita, promogut per Vaca 35. Un díptic d’espectacles que permet a l’espectador acostar-se a la innovació escènica del teatre mexicà contemporani.